Do kontuzji doszło, gdy McGregor próbował się cofnąć i źle postawił stopę. Jeszcze w oktagonie założono mu gips, a Irlandczyk szalał z powodu swojego nieszczęścia.

Reklama

Obijałem mu głowę, kopałem nogę, (on robił) to co zwykle, nurkowanie, aby skrócić dystans. To jeszcze nie koniec - mówił wzburzony w krótkim wywiadzie.

Była to ich trzecia walka. Pierwszą wygrał McGregor w 2014 roku, a w rewanżu w styczniu bieżącego roku w Abu Zabi został znokautowany w drugiej rundzie. W sobotę w Las Vegas obaj wchodzili do oktagonu wrogo do siebie nastawieni - nie było przyjaznego dotknięcia rękawic przed rozpoczęciem walki.

Według magazynu "Forbes" McGregor był najlepiej zarabiającym sportowcem na świecie w okresie od maja 2020 do maja 2021 roku. Wzbogacił się o 180 mln dolarów, z czego aż 158 mln wyniósł zysk ze sprzedaży większościowego pakietu akcji własnej marki whisky.

Kolejne miejsca w rankingu zajęli piłkarze - Argentyńczyk Lionel Messi (130 mln dolarów) oraz Portugalczyk Cristiano Ronaldo (120 mln).