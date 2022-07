Reklama

Pierwsza walka Joshuy z Usykiem, która odbyła się na Tottenham Hotspur Stadium we wrześniu zeszłego roku, zakończyła się jednogłośną decyzją sędziów na korzyść Ukraińca. Anglik, który doznał drugiej porażki w karierze (24-2, 22 KO), zabezpieczony był klauzulą rewanżu, z której skorzystał.

Usyk bronił Kijowa

Rosyjska inwazja na Ukrainę w lutym oraz decyzja Usyka o pozostaniu w kraju i zaangażowaniu się w jego obronę zmusiły jednak organizatorów do opóźnienia ponownego starcia. W pierwszych tygodniach konfliktu Usyk, który nie ukrywa patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny, dołączył do batalionu obrony terytorialnej w Kijowie.

Nigdy nie chciałem opuszczać kraju, wyjeżdżać nawet na chwilę. Zaraz po walce wracam do ojczyzny - przyznał Usyk.

Reklama

Wspomniał również, że nie będzie walczył w ukraińskiej armii po powrocie do domu w sierpniu i dodał, że nie wpłynie to na potencjalną walkę unifikacyjną wagi ciężkiej z mistrzem WBC Furym, którą byłby zainteresowany.

Usyk faworytem?

Oficjalnie rewanżowe starcie ma odbyć się 20 sierpnia w Dżuddzie. Jak podaje brytyjska telewizja Sky Sports, areną będzie Jeddah Super Dome, którą uznaje się za jedną z najnowocześniejszych hal w Arabii Saudyjskiej.

Pojedynek ten będzie 12. walką Joshuy o tytuł mistrza świata od czasu, gdy po raz pierwszy został mistrzem wagi ciężkiej w 2016 roku, wygrywając z Charlesem Martinem. Będzie to jednak jego pierwsza potyczka bez wieloletniego trenera Roberta McCrackena, z którym rozstał się po porażce z Usykiem we wrześniu. Do jego sztabu dołączył za to amerykański szkoleniowiec Robert Garcia, który ma sprawić, by "AJ" był bardziej agresywny w ringu.

Reklama

Fury, który nie wyklucza swojego powrotu do ringu, przewiduje zwycięstwo Usyka. Ołeksander jest zbyt dobrym pięściarzem w zestawieniu z Joshuą - przekonywał Brytyjczyk, z którym zgodził się Deontay Wilder.

Jestem po stronie Usyka, jak wiele innych osób. To boks i wszystko może się zdarzyć, ale stawiam na Ukraińca - zaznaczył amerykański pięściarz.

Fury czeka na fortunę

Pomimo deklaracji o zakończeniu kariery przewiduje się, że Fury zamierza zmierzyć się w walce unifikacyjnej z triumfatorem sierpniowego pojedynku. Warunkiem powrotu ze sportowej emerytury ma być gaża w wysokości pół miliarda funtów bądź dolarów.

Rekord niepokonanego Usyka to 19 zwycięstw, w tym 13 przed czasem.

32-letni Joshua już raz walczył w Arabii Saudyjskiej, pokonując Andy'ego Ruiza Jr w rewanżowym starciu w 2019 roku.