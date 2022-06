45-letni pięściarz był gościem serwisu mmarocks.pl. Adamek został m.in. zapytany, czy kontaktował się z braćmi Kliczko, którzy bronią swojej ojczyzny przed rosyjską agresją. Nie miałem z nimi kontaktu. Uważam, że są to sprawy wewnętrzne Ukrainy. Myślę, że tam nie powinna się mieszać... to jest wojna, wojna domowa. To kiedyś był cały ZSRR, nie pamiętam ile lat temu. Jeżeli będą się mieszać, to pokoju nie będzie i zburzą całą Ukrainę - wypalił bokser.

Słowa Adamka nie spodobały się internautom. Na "Górala" spadła fala krytyki. Najczęściej w komentarzach pojawiają się opinie, że mózg pięściarz zaczął odczuwać skutki ciosów, które przyjął na głowę.