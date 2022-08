Ukraiński bokser Ołeksandr Usyk po pokonaniu Anthony'ego Joshuy i obronie pasów mistrzowskich organizacji WBA, WBO, IBF przyznał, że interesuje go już tylko walka z innym gigantem wagi ciężkiej Tysonem Furym, do którego należy tytuł WBC. Promotor Brytyjczyka przyznał, że jest na to szansa.

Usyk i Fury są niepokonani na zawodowych ringach. Wprawdzie "Król Cyganów" po kwietniowym zwycięstwie nad Dillianem Whytem ogłosił przejście na sportową emeryturę, ale niedawno napomknął, że może zmienić tę decyzję. Reklama Niepokonani mistrzowie boksu wagi ciężkiej Ołeksandr Usyk i Tyson Fury są zainteresowani walką ze sobą – powiedział stacji BBC współpromotor Brytyjczyka Frank Warren. Usyk powiedział po pojedynku (z Joshuą - PAP), że teraz to jedyna walka, którą byłby zainteresowany. I tak samo jest z Tysonem. To byłoby wyjątkowe starcie, które porwałoby cały świat - dodał. Fury na podjęcie decyzji o powrocie na ring czasu ma niewiele, ponieważ wkrótce musi ogłosić, czy zamierza bronić tytułu.