Fabijański ogłosił, że dołącza do FAME MMA. Jak powiedział, "w tej klatce, w tym oktagonie już nigdy nie zobaczycie Sebastiana Fabijańskiego". Zobaczycie tu moje alter ego. To będzie nawiązanie do klasyki filmowej, ale gwarantuję, że będzie to po co tak naprawdę ludzie tu przychodzą, czyli po rozrywkę - wyjaśnił aktor.

FAME MMA to największa organizacja w Polsce, która organizuje tzw. freak-fighty. Na tym rynku działają jeszcze High League oraz PRIME MMA.

Walki znanych influencerów, youtuberów, tiktokerów przyciągają tłumy do największych hal w Polsce, a transmisje TV odbywają się w systemie pay per view. Gaże dla zawodników potrafią sięgnąć nawet miliona złotych, a kontrakty w wysokości kilkuset tysięcy złotych stały się już praktycznie normą.