Na gali UFC 291 przeciwnikiem Błachowicza był Alex Pereira. Stawką pojedynku była przepustka do pojedynku o pas w kategorii półciężkiej. Dzięki niejednogłośnej decyzji arbitrów stanie do niego Brazylijczyk.

Błachowicz miał odmienne zdanie do sędziów. Moje odczucia na gorąco? Wygrałem. Tak czułem, tak i jak mój narożnik oraz hala w Salt Lake City. Ale co mam teraz zrobić? Rzucać mięsem? To już nic nie da - powiedział Polak tuż po walce na antenie Polsat Sport.

Bardziej dosadnie na temat werdyktu sędziowskiego nasz zawodnik wypowiedział się w mediach społecznościowych.