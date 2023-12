W lipcu Inoue wywalczył pasy mistrzowskie WBC i WBO.

W starciu z Tapalesem 30-letni Japończyk od początku miał przewagę. W czwartej rundzie Filipińczyk był liczony po raz pierwszy, ale wówczas uratował go gong kończący starcie. W 10. rundzie sędzia już wyliczył go do dziesięciu i zakończył walkę.

Reklama

W ubiegłym roku Inoue zunifikował cztery pasy mistrzowskie w wadze koguciej. W styczniu postanowił przenieść się do wyższej kategorii wagowej. Jest drugim w historii bokserem, który dokonał unifikacji w dwóch kategoriach. Wcześniej udało się to Amerykaninowi Terence'owi Crawfordowi (w lekkopółśredniej i półśredniej).