W 2012 roku Radwańska broniła polskich barw na igrzyskach olimpijskich w Londynie. Oczekiwania zarówno kibiców, jak i ekspertów był spore. Mówiło się o szansach na medal.

Radwańska zawiodła w Londynie

Radwańska niespodziewanie odpadła w pierwszej rundzie. Zawód jej występem był ogromny. Jednak wszystkich jeszcze bardziej zabolały słowa wypowiedziane przez tenisistkę po przegranym meczu.

"Łatwo przyszło, łatwo poszło" - powiedziała wówczas Radwańska. To zdenerwowało zarówno kibiców, jak i dziennikarzy. Na forach internetowych i w mediach na tenisistkę wylała się fala krytyki. Najbardziej dosadna w swoich komentarzach była telewizja TVN. Radwańska uznała, że stacja z ul. Wiertniczej przesadziła w swoich materiałach i od tej pory przestała udzielać jej wywiadów. Dziennikarze TVN dostali też od Radwańskiej zakaz wstępu na konferencje tenisistki.

Włodarczyk powiedział, czym "podpadła" mu Radwańska

Radwańskiej zarzucano brak patriotyzmu i szacunku dla występów w narodowych barwach. Dokładnie tak postawę tenisistki odebrał Włodarczyk, który wrócił do wydarzeń z przed 12 lat.

Kiedyś Radwańska powiedziała: dobra tam, igrzyska nie są ważne. Przez to straciłem do Agnieszki taki szacunek sportowy. Każdy turniej rangi olimpijskiej jest ponad wszystko. Po to jedziemy na igrzyska, po to się przygotowujemy cztery lata, by zdobyć medal i zapisać się w historii olimpijskiej - oznajmił w podcaście “Elite Mentality" pięściarz.

Włodarczyk szanuje Świątek

"Diablo" jednocześnie zestawił postawę Radwańskiej z tym co zaprezentowała na ostatnich igrzyskach w Paryżu Iga Świątek.

Strasznie mi się spodobała Iga Świątek. Pojechała na igrzyska, zdobyła medal. To coś wspaniałego. Mam za to do niej jeszcze większy szacunek - podkreślił bokser.