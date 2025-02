Artur Szpilka swojej ostatniej walki dla federacji KSW nie wspomina dobrze. Były pięściarz dostał srogie manto od Arkadiusza Wrzoska. To jednak nie powstrzymało go przed powrotem do klatki. 35-latek wystąpi na gali w Gliwicach. Wiemy, kiedy i z kim będzie walczył.