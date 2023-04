Mężczyźni zostali we wtorek skazani na cztery lata pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 50 tys. euro każdy - poinformowała prokuratura w Nicei.

Złodzieje, 32-latek oraz 37-latek, dokonali kradzieży przed ostatnim etapem marcowego wyścigu kolarskiego Paryż-Nicea, w którym triumfował Słoweniec. Jednemu z mężczyzn udało się włamać do pokoju kolarza w hotelu w Valbonne i ukraść zegarek marki Richard Mille, sponsora jego drużyny UAE Team Emirates. Zegarek o wartości 165 tys. euro nie został odnaleziony.

Jak donosi regionalny dziennik "Nice-Matin", złodzieje ukradli również sejf pewnej pary z Nicei, zawierający dwa luksusowe zegarki Rolex Daytonas. Ich także nie znaleziono.

Kradzieże luksusowych zegarków są coraz częstsze na Lazurowym Wybrzeżu oraz we Włoszech. Na początku kwietnia aresztowano trzech mężczyzn i kobietę podejrzanych o kradzież w ubiegłym roku we Włoszech zegarka kierowcy Formuły 1 Monakijczyka Charlesa Leclerca, któremu zerwano go z nadgarstka.