Tak, potwierdzam po raz pierwszy oficjalnie, że zgłaszam się do draftu NBA. To przemyślana decyzja - powiedział PAP mający 216 cm wzrostu środkowy Herbalife.

W ostatnich meczach kwalifikacji w "bańce” w Gliwicach w lutym Balcerowski zdobył siedem punktów i miał cztery zbiórki oraz trzy asysty, a w spotkaniu z Rumunią - 11 pkt i cztery zbiórki. W tym drugim meczu trafił wszystkie pięć rzutów z gry oraz wykorzystał jeden wolny.

Draft w NBA odbędzie się po zakończeniu sezonu - w tym roku, ze względu na późniejszy start rozgrywek za oceanem, finały mają się toczyć do połowy lipca.

Polacy w NBA

Do tej pory trzech Polaków zagrało w lidze NBA: Cezary Trybański (2002-2004), Maciej Lampe (2003-2006)i najdłużej Marcin Gortat (2007-2019). Z draftu do najlepszej koszykarskiej ligi świata trafili Lampe - wybrany z numerem 30. przez New York Knicks w 2003 roku oraz Gortat - 57. numer w 2005 przez Phoenix Suns.

Wybrany w drafcie był także Szymon Szewczyk (z numerem 35. w 2003 r. przez Milwaukee Bucks), ale nie zagrał ostatecznie w NBA (kilka razy wystąpił w lidze letniej).