Za każdego dolara postawionego na Clippers według bukmacherów z Las Vegas będzie można zarobić 2,75 dol. Przed podpisaniem sensacyjnych kontraktów, kurs na drużynę z Kalifornii, której zawodnikiem do lutego był Marcin Gortat, wynosił 10:1.

Drugie miejsce w najnowszym notowaniu firm z Las Vegas zajmuje lokalny rywal LA Lakers, który ma w składzie słynnego LeBrona Jamesa oraz pozyskanego kilka dni temu z New Orleans Pelicans Anthony'ego Davisa. Postawienie jednego dolara może zaowocować zyskiem czterech. Takie same notowania ma najwyżej oceniona drużyna na Wschodzie - Milwaukee Bucks z MVP sezonu zasadniczego Giannisem Antetokounmpo. 7:1 to stawka Philadelphia 76-ers.

Dopiero piątą lokatę zajmuje finalista, trzykrotny mistrz w pięciu ostatnich latach Golden State Warriors. Na sukcesie "Wojowników", którzy w wielkim finale ulegli Toronto 2-4, będzie można za każdego postawionego dolara zarobić 10.

Leonard w finałach zdobywał 28,5 pkt i po raz drugi w karierze został MVP (pierwszy raz w 2014 r. w barwach San Antonio Spurs) tej fazy rozgrywek. Kanadyjski klub po raz pierwszy zdobył mistrzostwo i wydawało się, że gwiazdor i lider zostanie w Toronto. Clippers za cztery lata oferowali mu 142 ml dol. Warunkiem dołączenia Leonarda do tego klubu było także sprowadzenie Paula George'a, innego strzelca ligi NBA z Oklahoma City Thunder.