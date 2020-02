Trener Izraela, były zawodnik zespołu narodowego, król strzelców ME 1997 w Barcelonie, David-Oded Kattash, który kilka dni temu sięgnął po krajowy puchar z Hapoelem Jerozolima, nie będzie mógł także skorzystać z dwóch graczy występujących w euroligowym Maccabi Tel Awiw (w piątek zmierzy się na wyjeździe z BC Valencia). To środkowy Deni Avdija mający bałkańskie korzenie (ojciec urodził się w Prisztinie) i Jake Cohen. Obydwaj to zawodnicy pierwszej piątki. Mają dołączyć do zespołu na spotkanie z Rumunią w Tel Awiwie (24 lutego).

„Jesteśmy bardzo podekscytowani rozpoczynającymi się eliminacjami. To dla nas wyzwanie, bo przygotowanie zespołu na trzech i pół treningach nie jest proste, ale to specyfika +okienek+ FIBA i wszyscy mają równe warunki. Musimy polegać na aktualnej formie graczy. Czeka nas bardzo trudny wyjazdowy mecz (z Polską - PAP), grającą agresywną, intensywną koszykówkę, mającą dobrych strzelców. Musimy być maksymalnie skoncentrowani. Rumunia nie brzmi może zbyt atrakcyjnie dla fanów koszykówki, ale to lepsza drużyna niż wszyscy (w Izraelu - PAP) myślą" - powiedział cytowany na stronie federacji szkoleniowiec.

Przed laty w polskiej ekstraklasie występowali dwaj inni byli kadrowicze Izraela - wywodzący się z Bośni Robert Rothbart oraz D'or Fischer (w Asseco Gdynia i Anwilu Włocławek).

Izrael występuje w finałach ME nieprzerwanie od 1993 r. Bilans meczów o punkty jest dla biało-czerwonych niekorzystny - trzy wygrane i sześć porażek. Ostatnia miała miejsce w Montpellier w meczu gr. A Eurobasketu 2015 73:75. Wówczas najwięcej punktów dla Polski uzyskali: Adam Waczyński - 13, Damian Kulig - 13 i Marcin Gortat - 11, a dla Izraela właśnie obecny kapitan Mekel - 18.

W polskiej drużynie narodowej także zabraknie w Gliwicach dwóch pierwszopiątkowych zawodników, jej liderów w ubiegłorocznych mistrzostwach świata w Chinach - kapitana zespołu Waczyńskiego (głośny w ostatnim czasie konflikt z prezesem federacji) i Mateusza Ponitki (kontuzja).

Polacy przegrali z Izraelem także w ostatnim meczu towarzyskim tych ekip - 74:77 w Legionowie w sierpniu 2017. To były ostatnie sparingi drużyn przed Eurobasketem, rozgrywanych w czterech państwach. Polska nie zdołała wyjść z gr. A (bilans 1-4). Izrael miał identyczny dorobek w gr. B, która swoje mecze rozgrywała w Tel Awiwie. Ostatnie miejsce i brak awansu były wielkim rozczarowaniem dla fanów izraelskiej koszykówki.

Oprócz Izraela rywalami Polaków w gr. A elimiacji Eurobasketu 2021 są mistrz świata Hiszpania, z którą ekipa Taylora zagra jeszcze w tym okienku - 23 lutego w Saragossie oraz Rumunia. Czempionat odbędzie się w Czechach, Niemczech, Gruzji i we Włoszech. Kwalifikacje rozgrywane są w trzech okienkach: 17-25 lutego 2020, 23 listopada - 1 grudnia 2020 oraz 15-23 lutego 2021. Do finałów mistrzostw Europy awansują trzy najlepsze zespoły z każdej z ośmiu grup lub dwie czołowe poza występującymi w danej grupie współgospodarzami turnieju finałowego, którzy udział w nim mają zagwarantowany.