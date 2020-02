Grek Giannis Antetokounmpo potrzebował niespełna 30 minut, by zdobyć 31 punktów, mieć 15 zbiórek, osiem asyst i poprowadzić Milwaukee Bucks do wygranej z Philadelphia 76ers 119:98 w koszykarskiej lidze NBA. To 48. zwycięstwo w sezonie tego zespołu.

"Cały czas staram się być lepszy i lepszy, bo wiem, że właśnie tego oczekuje ode mnie drużyna. I ja sam też wiem, że jeśli będę lepszy, to będę mógł pomóc zespołowi. To mnie nakręca i sprawia, że dla moich kolegów z ekipy gra staję się łatwiejsza. Na tym się cały czas skupiam. Mamy przed sobą jeszcze 26 meczów przed fazą pucharową i postaramy się wyciągnąć z tego tyle, ile się da" - powiedział urodzony w Atenach koszykarz. Reklama Spotkanie było ciekawe, bo doszło też do rywalizacji Antetokounmpo z gwiazdorem Philadelphia 76ers Joelem Embiidem. Grek nie pozostawił złudzeń, kto w tej chwili jest lepszy. Goście z Filadefii od samego początku byli bezradni. Do tego doszła kontuzja pleców ich podstawowego zawodnika Bena Simmonsa. Liga NBA: Trae Young zdobył 50 punktów Zobacz również Embiid zanotował 17 punktów i 11 zbiórek i nie ukrywał swojego rozczarowania. "Nigdy nie złapaliśmy odpowiedniego rytmu. Straciliśmy Bena, później kłopoty z faulami, nie trafialiśmy rzutów i kilka decyzji sędziowskich, które mogły być odwrotne" - ocenił po meczu Kameruńczyk. Ekipa 76ers miała przede wszystkim fatalną skuteczność. Jej koszykarze oddali aż 100 rzutów, ale z tego jedynie 35 było celnych. To była 22. porażka w tym sezonie zespołu z Filadelfii. Po raz drugi w ciągu miesiąca zawodnicy Sacramento Kings pokonali Los Angeles Clippers - 112:103. Siłą Sacramento była zespołowość. Kent Bazemore był najskuteczniejszy i wchodząc z ławki rezerwowych rzucił 23 punkty. De'Aaron Fox i Bogdan Bogdanovic zdobyli po 20 punktów. Nie wiadomo czy ostatnie dobre występy Kings uratują im sezon. Drużyna wprawdzie wygrała pięć z siedmiu meczów, ale w sobotę odniosła dopiero 23. zwycięstwo w rozgrywkach 2019/2020. "Teraz czujemy się trochę lepiej na boisku. Ale nadal zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy kontynuować dobrą grę i każdy mecz ma olbrzymie znaczenie. Niestety możemy kontrolować tylko naszą grę, a trudno przewidzieć, jak będą występować rywale" - skomentował Fox. W zespole z Los Angeles wszystko co mógł robił Kawhi Leonard, ale jego 31 punktów nie dało zwycięstwa. Nie miał bowiem wsparcia kolegów i Clippers zanotowali kolejną porażkę.