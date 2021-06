Zapytany o olimpijski turniej kwalifikacyjny w Grazu, gdzie niemal w każdym meczu wszystko wisiało na włosku, trener Piotr Renkiel odpowiedział, że nie miał ani chwili zwątpienia.

Powiem szczerze, że w żadnym momencie nie straciłem wiary w tę drużynę. Wiedziałem, że jesteśmy na tyle mocni i fizycznie, i psychicznie, że przegrywając na początku meczu, czy po porażce z Mongolią, potrafimy się odbudować. Byliśmy przygotowani na cały turniej, nie tak jak inne drużyny. Było to widać w końcówkach meczów, gdy byliśmy szybsi, silniejsi, zdobywaliśmy punkty, które decydowały o zwycięstwie. Szczególnie w półfinale z Łotyszami, który dawał nam awans, nasi zawodnicy włączyli po prostu ten piąty bieg od siódmej, ósmej minuty i przeważyli sprawę awansu - zaznaczył.

Po turnieju w Grazu Michael Hicks został wybrany do pierwszej trójki turnieju obok uznanego za MVP zawodów Łotysza Naurisa Miezisa i Holendra Arvina Slagtera. Momentami polski zespół wyglądał w Austrii tak, jakby następowała w nim zmiana warty i rolę lidera przejmował Przemysław Zamojski.

Ja tak nie uważam. Obydwaj są liderami. Michael miał problemy zdrowotne w okresie przygotowawczym. Przed samym turniejem miał kontuzjowany palec. Nie do końca wiedzieliśmy, czy wystąpi w Grazu. Wszystko skończyło się bardzo dobrze. Przemek był bardzo zmotywowany, żeby się dostać na igrzyska olimpijskie. To on mentalnie ciągnął tę drużynę. Można powiedzieć, że pod tym względem jest jej liderem. Natomiast zarówno on, jak i Michael są jej przywódcami sportowymi - podkreślił 33-letni szkoleniowiec.

Turniej w Izraelu

Na zgrupowaniu w Gdańsku ćwiczyła ósemka kadrowiczów – Michael Hicks, Paweł Pawłowski, Szymon Rduch i Przemysław Zamojski, którzy wywalczyli awans na igrzyska oraz Łukasz Diduszko, Arkadiusz Kobus, Mariusz Konopatzki i Michał Samsonowicz.

W piątek rano olimpijski skład wylatuje z Warszawy do Tel Awiwu, gdzie rywalami Polaków w grupie A kwalifikacji mistrzostw Europy będą w sobotę Hiszpania (g. 8.55) i Turcja (15.25). Dwie czołowe drużyny awansują do ćwierćfinału, gdzie tego samego dnia wieczorem zmierzą się z zespołami, które wyjdą z grupy C (Czechy, Chorwacja, Izrael, Portugalia). Zwycięzcy uzyskają awans do turnieju finałowego ME w Paryżu (10-12 września).

Bezpośrednio z Tel Awiwu reprezentacja uda się w niedzielę na zgrupowanie do Sierra Nevada w Hiszpanii. Następnie czekają ją dwa silnie obsadzone turnieje na Litwie (5-6 lipca, 9-10 lipca), w których zdobywać można nominacje do startu w turniejach World Tour.

Odlot z kraju do Japonii, gdzie drużyna przejdzie aklimatyzację przed igrzyskami, planowany jest na 13 lipca.

Olimpijski debiut

Koszykówka w odmianie 3x3 zadebiutuje w programie igrzysk. W Tokio wystartuje osiem żeńskich i osiem męskich zespołów. Rywalami Polaków będą: Serbia, drużyna Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, Chiny, Japonia, Holandia, Łotwa oraz Belgia. Turniej olimpijski odbędzie się w dniach 24-28 lipca w tokijskim Aomi Urban Sports Park.