Jest pierwszym zawodnikiem, który występował w NBA trzech dekadach. Zagrał w 1541 meczach, co oznacza, że plasuje się na trzecim miejscu na liście wszech czasów. Wyprzedzają go tylko słynni Robert Parish (1611) i Kareem Abdul-Jabbar (1560).

Przygodę w NBA rozpoczął w 1998 r. w Toroto Raptors, choć w drafcie wybrała go z numerem piątym drużyna Golden State Warriors. Potem reprezentował New Jersey Nets, Orlando Magic, Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Memphis Grizzlies, Sacramento Kings oraz Atlanta Hawks, gdzie spędził dwa ostatnie sezony. Zdobył w sumie 25 728 pkt, co daje mu 19. miejsce w rankingu wszech czasów.

Ekipa „Jastrzębi” nie zakwalifikowała się do rywalizacji na Florydzie gdzie 22 zespoły wznowią 31 lipca rozgrywki po kilkumiesięcznej przerwie z powodu pandemii koronawirusa.

„Kończę karierę oficjalnie, ale w swojej rezydencji, prywatnie będę grał dalej w koszykówkę” – powiedział zawodnik, który już dawno otrzymał propozycje ze stacji telewizyjnych, by występować w roli analityka meczów NBA.

Carter rozegrał w tym sezonie 43 mecze, w tym ostatnie spotkanie 11 marca. Trafił wówczas swój ostatni rzut, ale Hawks przegrali po dogrywce z New York Knicks. Średnio zdobywał 5,8 pkt, miał 3,5 zbiórek oraz 1,9 asyst.

Także jego pierwszy rok w NBA nie był pełny - z powodu lokautu wystąpił tylko w 50 meczach.

„To taka specyficzna sytuacja, bo także w debiucie nie rozegrałem pełnego sezonu. Prawdopodobnie w kwietniu pomyślałem sobie, że szkoda, że kończy się to w taki sposób, ale gdy przemyślałem sprawę po jakimś czasie wiedziałem, że nic na to nie mogę poradzić” – przyznał Carter.

To, że Warriors oddali go natychmiast po wyborze w drafcie do Toronto Raptors przyczyniło się w dużej mierze do wzrostu popularności NBA w Kanadzie, w której sportem numer jeden jest hokej. Carter, imponujący dynamiczną grą i efektownymi powietrznymi akrobacjami, najpierw został debiutantem roku, a w 2000 wygrał konkurs wsadów i wprowadził zespół do fazy play off.

Osiem razy wystąpił w Meczu Gwiazd, a w 2000 roku w Sydney sięgnął z reprezentacją USA po złoty medal igrzysk olimpijskich.