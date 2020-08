25-latek jest absolwentem drużyny Uniwersytetu Gonzaga, a ostatnio bronił barw zespołu Texas Legends występującego w G League.

Perkins to zawodnik, którego obserwowałem już od dłuższego czasu. Niewiele zabrakło, a miałby szansę zagrać w NBA. To typ prawdziwego lidera i przez lata gry w Gonzadze prowadził ten klub do sporych sukcesów. Jego umiejętności pozwalają mu być z jednej strony bardzo dobrym strzelcem, a z drugiej potrafi grać dla drużyny i dzielić się piłką. Szukaliśmy takiego zawodnika, który potrafi bardzo dobrym podaniem obsłużyć swoich kolegów. Ważna była też jego mentalność, a on jest po prostu urodzonym zwycięzcą - powiedział cytowany na stronie klubowej trener gliwiczan Matthias Zollner.

Perkins urodził się w Denver w stanie Colorado. Edukację w szkole średniej rozpoczął w katolickim liceum Regis Jesuit z siedzibą w Aurorze, ale w ostatnim roku przeniósł się do prestiżowej Hunthington Prep w stanie Wirginia Zachodnia, by lepiej przygotować się do gry na uniwersytecie. W pierwszym roku występów w Gonzadze zagrał tylko w pięciu meczach, ponieważ w meczu przeciwko Georgii został kopnięty przez rywala w twarz i doznał złamania szczęki. Przez kolejne sezony był ważną postacią swojej uczelni ostatecznie kończąc ten etap ze średnimi na poziomie: 10,2 punktu. W drużynie tej w latach 2012-2017 grał Przemysław Karnowski.

W 2019 r. Perkins przystąpił do draftu, a po tym jak nie został wybrany dołączył do Charlotte Hornets i występował w rozgrywkach Ligi Letniej. W czterech meczach rozegranych w Las Vegas występował średnio przez 20 minut.

W sierpniu podpisał kontrakt z "Szerszeniami", a następnie w październiku został skierowany do drużyny filialnej, Greensboro Swarm. W nowym klubie zagrał w 28 spotkaniach. W lutym 2020 r. został wytransferowany do innej drużyny występującej w G League, Texas Legends. W tym klubie, przed wybuchem pandemii zdołał zagrać w czterech meczach.

Po minionym sezonie w GTK zmienił się szkoleniowiec. 39-letni Zollner - który zastąpił Pawła Turkiewicza - podpisał dwuletnią umowę. W ostatnich rozgrywkach zespół zajął 13. miejsce.