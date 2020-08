Najlepszy szkoleniowiec to Monty Williams, pod wodzą którego ekipa Phoenix Suns wygrała wszystkie osiem meczów w World Disney. "Słońca" nie zdołały się jednak zakwalifikować do play off, zabrakło im jednej wygranej, by znaleźć się w barażu.

Lillard poprowadził natomiast Portland do występu w barażach Konferencji Zachodniej (jego ekipa miała w Orlando bilans 6-2). Lider Trail Blazers miał niesamowite średnie we wznowionej rywalizacji sezonu zasadniczego na Florydzie - 37,6 pkt, 9,6 asysty i 4,3 zbiórki.

W pierwszej piątce znaleźli się, oprócz Lillarda, Słoweniec Luka Doncic z Dallas Mavericks, Devin Booker z Phoenix Suns, James Harden z Houston Rockets i T.J. Warren z Indiana Pacers.

Druga piątka to: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Kawhi Leonard (LA Clippers), Kristaps Porzingis (Dallas Mavericks), Caris LeVert (Brooklyn Nets), Michael Porter Jr.(Denver Nuggets).

Wyboru dokonał panel złożony z dziennikarzy relacjonujących mecze w Orlando.

Sezon zasadniczy NBA został przerwany 11 marca z powodu pandemii koronawirusa. Rozgrywki wznowiono w "bańce" na Florydzie 30 lipca z udziałem 22 drużyn, bez publiczności. Każda z ekip rozegrała po osiem meczów. W Konferencji Wschodniej wyłoniono bez baraży uczestników play off - osiem drużyn. W Konferencji Zachodniej o jedno wolne miejsce walczą koszykarze Portland i Memphis Grizzlies.

Przed wznowieniem sezonu w Orlando władze NBA ogłosiły, że tradycyjne nagrody indywidualne za sezon 2019/20 będą przyznawane bez uwzględnienia drugiej części zmagań, tej na Florydzie. Chodzi m.in. o tytuły najlepszego zawodnika (MVP), debiutanta roku, najlepszego obrońcy i trenera oraz pierwszą piątkę.

Mistrz sezonu 2019/20 ma być znany najpóźniej 13 października - w tym dniu zaplanowano ewentualny, siódmy mecz wielkiego finału.