Ceny memorabiliów Jordana poszybowały ostatnio w górę po tym, jak stacja ESPN wyemitowała dokumentalny serial o koszykarzu - „Last Dance”. Np. para butów Air Jordan 1 sprzedana została na aukcji za rekordowe 615 tys. dol.

Czarno-granatowy Mercedes nie raz przewinął się przez filmowe kadry. Jego cena wywoławcza na aukcji internetowej rozpoczęła się od stawki 23 dol. To było symboliczne nawiązanie do numeru koszulki, w jakiej grał Jordan w Chicago, prowadząc Bulls do sześciu mistrzowskich pierścieni (1991-1993 i 1996-1998).

Już pierwsza oferta znacząco przebiła tę kwotę – było to 150 tys. dol. – poinformował portal stacji telewizyjnej „Foxnews”.