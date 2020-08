Legendarny zawodnik reprezentacji Stanów Zjednoczonych i Los Angeles Lakers, podobnie jak wielu innych znanych obecnych i byłych sportowców, celebrytów itd. spędza wakacje nad Adriatykiem, mimo pandemii koronawirusa.

Mega jacht, z Johnsonem na pokładzie, liczy sobie 10 lat, lecz jest już po gruntownej modernizacji i posiada m.in. osiem kabin i klub nocny. Członków załogi jest 28, zaś gości może być maksymalnie 12. Jacht zacumował w Splicie. Później gwiazdor NBA z przyjaciółmi mają popłynąć w inne miejsce Morza Adriatyckiego.

Mierzący 206 cm Earvin Johnson uważany jest za jednego z najlepszych graczy w historii NBA. W barwach Lakers pięć razy zdobył tytuł mistrzowski. 7 listopada 1991 roku na konferencji prasowej zaszokował cały świat, przyznając się przed kamerami, iż jest nosicielem wirusa HIV i że kończy karierę. Był pierwszym sportowcem, który przyznał się publicznie do tego faktu. Mimo to został wybrany przez kibiców do pierwszej piątki Zachodu w Meczu Gwiazd.

Wystąpił na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku, doprowadzając "Dream Team" do złotego medalu. To był pierwszy turniej olimpijski z udziałem zawodowców z NBA. Reprezentację USA tworzyły największe gwiazdy - oprócz Johnsona: Michael Jordan, Larry Bird, Charles Barkley czy Patrick Ewing.