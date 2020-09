Nash był dwukrotnie wybierany MVP sezonu zasadniczego NBA, grał w Phoenix Suns (razem z Marcinem Gortatem), Dallas Mavericks i Los Angeles Lakers. Po zakończeniu kariery był m.in. konsultantem ds rozwoju zawodników w Golden State Warriors i współpracował tam z Durantem.

"Zostanie trenerem zawsze było moim celem i marzeniem. Wiedziałem, że jak nadejdzie odpowiedni moment, to będzie to dobra dla mnie droga. To dla mnie zaszczyt, że będę pracować z tak wybitnymi zawodnikami w takim klubie jak Brooklyn Nets" - skomentował Nash.

Kevin Durant i Kyrie Irving w ostatnim czasie leczyli kontuzje i niewiele pomogli drużynie w obecnym sezonie. Mają jednak być już niebawem gotowi do gry.

"Steve to lider, jakiego potrzebujemy. Jest też świetnym mówcą i mentorem, dzięki czemu z łatwością wzbudzi respekt graczy. Znam Nasha od lat i wiem, że to jest odpowiednia osoba na tym stanowisku" - powiedział dyrektor generalny Nets Sean Marks.