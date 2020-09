Sezon zasadniczy 12. edycji ligi rozpoczął się w niedzielę od meczu Chimki Moskwa - Zenit, w którym występuje reprezentant Polski Mateusz Ponitka, wygranego przez gości 70:67. 13 ekip rywalizację każdy z każdym ma zakończyć 25 kwietnia 2021. Potem osiem najlepszych drużyn będzie grać w play off.

Zielonogórzanie rozpoczynają występy od czterech wyjazdów do Rosji.

"Obostrzenia z powodu pandemii komplikują nam logistykę, nawet nie chodzi o testy, które musimy przeprowadzać 48 godzin przed każdym meczem, ale o kwestie wizowe - musimy starać się o osobne wizy do Rosji na każdy mecz. Liga VTB czyni starania, by to zmienić, ale zobaczymy, jak będzie wyglądała praktyka" - powiedział PAP dyrektor sportowy Stelmetu BC Kosma Zatorski.

Stelmet występować będzie w rosyjskiej lidze, mającej charakter rozgrywek open z udziałem zespołów zagranicznych, jako trzecia polska ekipa, po Asseco Gdynia i PGE Turowie Zgorzelec. Jej tytularnym sponsorem jest jeden z banków. Dla drużyn z Rosji jest to najwyższa klasa rozgrywkowa, jej zwycięzca zdobywa tytuł mistrza kraju.

W minionym sezonie po raz pierwszy w historii nie wyłoniono mistrza, wszystko z powodu pandemii koronawirusa. W tabeli z dnia 27 marca, gdy ogłoszono koniec rywalizacji, Stelmet zajmował wysokie szóste miejsce z bilansem ośmiu zwycięstw oraz 11 porażek. Liderem były Chimki (18-1).

Terminarz meczów Stelmetu Enea BC w lidze VTB w sezonie 2020/21: 23 września: Zenit Sankt Petersburg - Stelmet (godz. 19) 26 września: Lokomotiw Kuban Krasnodar - Stelmet (godz. 16) 10 października: Niżny Nowogród - Stelmet (godz. 16) 13 października: PARMA Perm - Stelmet (godz. 17.30) 25 października: Stelmet - Lokomotiw Kubań (godz. 18) 1 listopada: Stelmet - Cmoki Mińsk 9 listopada: Stelmet - Zenit 14 listopada: Stelmet - Uniks Kazań 22 listopada: BC Kalev - Stelmet 5 grudnia: Jenisej Krasnojarsk - Stelmet 8 grudnia: CSKA Moskwa - Stelmet 14 grudnia: Stelmet - Astana 21 grudnia: Awtodor Saratow - Stelmet 26 grudnia: Chimki Moskwa - Stelmet 3 stycznia 2021: Astana - Stelmet 9 stycznia: Stelmet - BC Kalev 17 stycznia: Cmoki - Stelmet 23 stycznia: Stelmet - Awtodor 1 lutego: Stelmet - CSKA 7 lutego: Stelmet - Niżny Nowogród 28 lutego: Uniks - Stelmet 8 marca: Stelmet - PARMA 11 marca: Stelmet - Jenisej 22 marca: Stelmet - Chimki