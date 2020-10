Spotkanie lepiej zaczęli ostrowianie, którzy szybko objęli prowadzenie 7:2, ale bardzo szybko legioniści wyrównali stan spotkania, a nawet wyszli na kilku punktowe prowadzenie. Kolejne minuty były wyrównane – trafiali Earl Watson i Justin Bibbins, ale Stal miała w swoich szeregach Chrisa Smitha i Josipa Sobina, którzy najczęściej dostarczali punktów swojej drużynie. Pierwsza kwarta zakończyła się minimalnym zwycięstwem Legii, 20:18. Druga odsłona meczu to znacznie lepsza forma warszawian – skuteczni zza łuku byli Jakub Karolak i Grzegorz Kulka, a kolejne oczka do dorobku zespołu dorzucał Jamel Morris w wyniku czego Zieloni Kanonierzy zbudowali 12-punktową przewagę. Zmalała ona do ośmiu „oczek” tuż przed końcem drugiej kwarty. Oba zespoły udały się do szatni przy wyniku 41:33 dla stołecznego zespołu.

Arged BMSlam Stal pragnęła odrabiać straty, ale robiła to chaotycznie, nie zdołała pójść za ciosem. Legia za każdym razem odpowiadała kilkoma udanymi akcjami z rzędu dzięki czemu nie tylko nie pozwalała rywalom na udaną pogoń za wynikiem, ale też zdołała nieco powiększyć swoje prowadzenie. Wszystko dzięki solidnej postawie pod koszem Earla Watsona, który często zbierał piłkę po niecelnych rzutach kolegów. Na 10 minut przed końcem meczu warszawianie prowadzili 68:58.

Ostatnia kwarta to konsekwentna gra popieczonych trenera Wojciecha Kamińskiego, którzy powiększyli swoją przewagę aż do 19 punktów. Niesamowity mecz rozgrywał duet Jakub Karolak – Jamel Morris, który łącznie zdobył aż 48 punktów dla swojej drużyny. Ostrowianie nie zdołali rzucić się do odrabiania strat, Legia zwyciężyła po raz ósmy w sezonie Energa Basket Ligi, tym razem był to triumf nad Arged BMSlam Stalą Ostrów Wlkp., 89:73.

Legia Warszawa – Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp. 89:73 (20:18, 21:15, 27:25, 21:15)

Legia: Jakub Karolak 27, Jamel Morris 21, Justin Bibbins 12, Earl Watson 11, Grzegorz Kulka 10, Grzegorz Kamiński 3, Mariusz Konopatzki 3, Adam Linowski 2, Dariusz Wyka 0, Jakub Sadowski 0, Benjamin Didier-Urbaniak 0, Przemysław Kużkow

Trener: Wojciech Kamiński, as, Marek Zapałowski

Arged BMSlam Stal: Josip Sobin 17, James Florance 16, Jakub Garbacz 15, Chris Smith 10, Taurean Green 8, Jarosław Mokros 3, Szymon Ryżek 2, Shawn King 2, Marcin Dymała 0, Marcin Pławucki, Kamil Nawrot

Trener: Łukasz Majewski, as. Andrzej Urban