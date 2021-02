Jak poinformował PAP kierownik polskiej drużyny Maciej Krupiński, obydwaj debiutanci w kadrze, występujący na co dzień w niemieckim Ratiopharm Ulm, mieli kłopoty z dotarciem na czas ze względu na opóźnienie samolotu z Monachium.

Reklama

Zawodnicy wieczorem zameldowali się w Gliwicach i zgodnie z procedurami przeszli, tak jak wcześniej cała kadra, testy na obecność koronawirusa. Wyniki będą we wtorek i wierzymy, że dołączą do zespołu na przedpołudniowym treningu - powiedział PAP Krupiński.

W poniedziałek do gliwickiej turniejowej "bańki" dotarły trzy pozostałe drużyny występujące w grupie A: mistrz świata Hiszpania, w której składzie nie ma jednak żadnego zawodnika z ostatniego mundialu, Izrael i Rumunia.

Polska zagra najpierw z Hiszpanią (piątek, godz. 20.30), a dwa dni później z Rumunią (godz. 20.30).

W lutym 2020 r. ekipa trenera Mike'a Taylora pokonała sensacyjnie Hiszpanię w Saragossie 80:69 w 2. kolejce eliminacji. Była to pierwsza wygrana biało-czerwonych z tym rywalem od... 1972 roku i meczu igrzysk olimpijskich w Monachium (87:76).

Podczas ostatniego okienka rozgrywanego już ze względu na pandemię COVID-19 w turniejowej "bańce" w Walencji Polacy wygrali z Rumunami 91:61 i przegrali z Izraelem 72:78. Była to ich druga porażka z tym rywalem (pierwsza w Gliwicach 71:75 w lutym 2020 r).

W tabeli grupy A z kompletem zwycięstw prowadzi Izrael. Polska jest trzecia z identycznym bilansem (2-2) jak Hiszpania, która jest już jednak pewna awansu do ME (dwie wygrane z ostatnią Rumunią), podobnie jak Izrael.

Eurobasket 2022 - przesunięty o rok z powodu zmiany terminu igrzysk w Tokio - ma się odbyć od 1 do 18 września w Czechach, Niemczech, Gruzji i we Włoszech. Do turnieju finałowego awansują trzy najlepsze zespoły z każdej z ośmiu grup lub dwa czołowe poza występującymi w danej grupie współgospodarzami, którzy udział mają zagwarantowany.