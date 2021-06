Śląsk Wrocław jest jedną z 20 drużyn, które otrzymały prawo udziału w PE. Decyzje zarządu mają potwierdzić 8 lipca udziałowcy, czyli kluby tworzące rozgrywki.

W sezonie 2019/20 w Pucharze Europy brał udział zespół Asseco Arka Gdynia, ale nie zdołał awansować do fazy play off. W tym roku triumfatorem PE został AS Monaco i uzyskał prawo udziału w Eurolidze w sezonie 2021/22, podobnie jak finalista Uniks Kazań.

W gronie 18 drużyn, które mają rywalizować w Eurolidze w sezonie 2021/22, jest także Zenit Sankt Petersburg z kapitanem reprezentacji Polski Mateuszem Ponitką.