W innych parach zmierzą się we wtorek rewelacja turnieju Słowenia z Niemcami, Australia z Argentyną oraz Francja z Włochami.

O zestawieniu par 1/4 finału zadecydowało wyniki po pierwszym etapie oraz losowanie - drużyny, które rywalizowały ze sobą w grupach, nie mogły się spotkać w ćwierćfinale.

Z kompletem zwycięstw awansowały do ćwierćfinałów Słowenia (gr. C), Australia (gr. B) i Francja (gr. A). Amerykanie i Hiszpanie zajęli drugie miejsca w swoich grupach z identycznym bilansem 2-1. Do ćwierćfinałów awansowały po dwie najlepsze drużyny z trzech grup oraz dwie z trzech z trzecich miejsc z najlepszym bilansem.

Jeśli twoim celem jest złoto, to musisz wygrać z każdym rywalem - powiedział środkowy Hiszpanii Marc Gasol.

Dla jego starszego brata, 41-letniego Pau'a Gasola, dwukrotnego mistrza NBA (2009 i 2010 z LA Lakers) turniej w Tokio jest ostatnim występem w reprezentacji.

Koszykarze USA wygrali z Hiszpanami w półfinale w Rio de Janeiro 82:76 (Hiszpanie zdobyli brąz), w finale w Pekinie 118:107, a w meczu o mistrzostwo olimpijskie w Londynie 107:100.

Pary ćwierćfinałowe turnieju koszykarzy:

Francja (1A) - Włochy (2B)

Australia (1B) - Argentyna (3C)

Słowenia (1C) - Niemcy (3B)

USA (2A) - Hiszpania (2C)

Półfinały:

Francja/Włochy - Słowenia/Niemcy

USA/Hiszpania - Australia/Argentyna