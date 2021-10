Andrej Urlep został trenerem grającego w koszykarskiej ekstraklasie Śląska Wrocław. Dla Słoweńca jest to powrót do klubu ze stolicy Dolnego Śląska po 14 latach. Zastąpił on zwolnionego Czarnogórca Petara Mijovica.

Poniedziałek nie był spokojnym dniem dla Śląska. Najpierw klub poinformował, że rozwiązał kontrakt z Mijovicem, a powodem były słabe wyniki zespołu. W siedmiu meczach brązowi medaliści poprzedniego sezonu zaledwie dwa razy wygrali i zanotowali aż pięć porażek. Kilka godzin później 18-krotni mistrzowie Polski wydali komunikat, w który zapewne wielu kibiców mogło początkowo nie uwierzyć. Reklama Andrej Urlep został nowym trenerem WKS Śląska Wrocław! Legenda naszego klubu zalicza trzeci powrót, aczkolwiek ten z pewnością można uznać za najbardziej niespodziewany – można przeczytać w podanej przez klub informacji. Groselle, Mavunga i Cummings chcą grać dla Polski. Ich los w rękach prezydenta Dudy Zobacz również Urlep do Śląska pierwszy raz trafił w 1997 roku, a później odpowiednio w 2000 i 2006. Z wrocławskim zespołem zdobył pięć medali mistrzostw Polski, w tym cztery złote. Poza tym pracował również m.in. w Anwilu Włocławek, Stelmecie BC Zielona Góra czy Turowie Zgorzelec. W sumie ma na koncie pięć mistrzostw Polski, dwa wicemistrzostwa, raz zdobył brąz i raz sięgnął po Superpuchar. 64-letni Słoweniec będzie najstarszym szkoleniowcem pracującym obecnie w Energa Basket Lidze. To druga zmiana trenera w ekstraklasie koszykarzy. Wcześniej do roszady doszło w Kingu Szczecin, gdzie Litwina Rolandasa Jarutisa zastąpił Arkadiusz Miłoszewski. Tak się składa, że to właśnie zespół ze Szczecina będzie pierwszym rywalem Śląska pod wodzą Urlepa. Spotkanie zostanie rozegrane 14 października (19.30).