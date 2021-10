W spotkaniu, które przesądziło o losach tytułu, w zespole Sky najlepiej spisały się: Allie Quigley - 26 punktów, Candace Parker - 16 pkt, 13 zbiórek i pięć asyst oraz Courtney Vandersloot - 10 pkt, 15 asyst.

Zawodniczki z Chicago nigdy wcześniej nie zdobyły mistrzostwa WNBA. W 2014 roku przegrały w finale z drużyną Mercury 0-3.

Ekipa z Phoenix ma w dorobku trzy tytuły (2007, 2009, 2014 rok).

Koszykarki Mercury odmówiły przyjścia na pomeczową konferencję prasową. Według amerykańskich mediów wcześniej doszło do incydentu, bowiem zniszczone zostały drzwi do szatni przyjezdnych. Jeden ze świadków powiedział anonimowo, że przynajmniej jedna z zawodniczek Mercury była za to odpowiedzialna.