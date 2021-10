Knicks po raz ostatni zdobyli mistrzostwo w 1973 roku, a od 2000 udało im się wygrać tylko jedną serię w fazie play off. Choć grają przeciętnie, to nie przeszkodziło im to wypracować w ostatnim roku 71 mln dolarów zysku operacyjnego, co jest drugim wynikiem w lidze, za Utah Jazz - 96 mln.

Reklama

Drugie miejsce zajmują Golden State Warriors - 5,6 mld dolarów. "Wojownicy" to dla odmiany mistrzowie z 2015, 2017 i 2018 oraz finaliści z 2016 i 2019 roku, ale finansowo wygenerowali stratę w wysokości 44 mln. Gorsi byli tylko Brooklyn Nets - 80 mln straty.

Wartość Los Angeles Lakers oszacowano na 5,5 mld. Potencjalny kupiec znajdujących się na czwartej pozycji Chicago Bulls wydałby już znacznie mniej - 3,65 mld.

Dopiero na 17. pozycji znajdują się aktualni mistrzowie Milwaukee Bucks - 1,9 mld.

Mimo pandemii i braku kibiców na trybunach na większości spotkań średnia wartość klubów wzrosła o 13 proc. To zasługa rekordowych wpływów z umów sponsorskich oraz wysokich oczekiwań odnośnie wartości następnej umowy sprzedaży praw do transmisji.