Rywalami Polski w grupie D oprócz Izraela, który zajmuje 43. pozycję w światowym rankingu FIBA (i 22. w Europie) będą Niemcy, uczestnicy igrzysk w Tokio (11. FIBA, 9. W Europie) oraz Estonia (49. FIBA, 26.).

Mistrzostwa odbędą się w Japonii, Indonezji i na Filipinach (tam grupa i finały w Manili). W pierwszym etapie europejskich eliminacji stworzono osiem czterozespołowych grup (A-H). Rywalizacja systemem każdy z każdym rozpocznie się 25-29 listopada, a zakończy w lipcu 2022 („trzy okienka” w kalendarzu).

Po trzy najlepsze ekipy z każdej wywalczą awans do następnego etapu. W drugiej fazie 24 zespoły zagrają w czterech grupach (I-L, powstałych z połączenia A-B, C-D, E-F, G-H) po sześć drużyn, z zaliczeniem wyników z pierwszego etapu z zespołami walczącymi dalej). "Polska" grupa D połączy się z zespołami z gr. C (Słowenia, Chorwacja, Finlandia i Szwecja). Rywalizacja potrwa od sierpnia 2022 do lutego 2023 w trzech okienkach. Awans do czempionatu globu uzyska z Europy 12 reprezentacji. W sumie wystąpią w mundialu 32 ekipy.

Biało-czerwoni, którzy podczas losowania nie trafili na żadnego rywala z pierwszego, najmocniejszego koszyka (Hiszpania, Słowenia, Francja i Serbia), są w rankingu FIBA na wysokiej 13. pozycji, 10. w Europie. To efekt bardzo udanego występu w MŚ 2019 w Chinach, gdzie zespół prowadzony przez trenera Mike’a Taylora zajął ósmą lokatę, uczestnicząc w finałowym turnieju pierwszy raz od 52 lat (w Urugwaju w 1967 r. drużyna trenera Witolda Zagórskiego wywalczyła piąte miejsce).

W październiku Taylora, decyzją władz PZKosz., zastąpił Chorwat mający polskie obywatelstwo Igor Milicic, który jest jednocześnie szkoleniowcem mistrza Polski Arged BM Slam Stal Ostrów Wlkp. Dyrektorem sportowym został doświadczony reprezentant Łukasz Koszarek (210 występów w kadrze), kontynuujący karierą klubową w barwach Legii Warszawa. Dotychczas pełniący tę funkcję Marek Popiołek został jednym z asystentów nowego selekcjonera.

Milicic odmłodził skład, a najstarszym koszykarzem w przygotowującej się do eliminacji kadrze jest 29-letni Jarosław Zyskowski, syn byłego reprezentanta także Jarosława.

Na odmłodzenie kadr na najbliższe okienko oraz przed Eurobasketem zdecydowało się wiele drużyn, m.in. mistrz świata Hiszpania. W jej składzie tylko jeden zawodnik, który w 2019 r. cieszył się ze złotego medalu mistrzostw świata w Chinach - to 33-letni Quino Colom, który został kapitanem. W składzie Hiszpanów nie ma braci Gasol - Pau i Marca, którzy zakończyli reprezentacyjną karierę, ale i koszykarzy z NBA (m.in. Ricky'ego Rubio, najlepszego zawodnika MŚ 2019).

Bez graczy NBA będzie musiało sobie radzić kilka innych reprezentacji, m.in. Francja, Litwa czy Niemcy. Dodatkowo w czwartkowych i piątkowych spotkaniach inaugurujących kwalifikacje nie wystąpią w większości kadrowicze grający w zespołach skonfliktowanej z FIBA Euroligi, bo ta nie uwzględniła w swoim kalendarzu przerwy na mecze eliminacji MŚ.

W reprezentacji Milicica nie zagra z tego powodu w Tel Awiwie jej kapitan Mateusz Ponitka z Zenita Sankt Petersburg (jego klub zmierzy się w czwartek w Atenach z Panathinaikosem). W drużynie Izraela zabraknie Tamira Blatta, koszykarza Alby Berlin, która w czwartek zagra w Eurolidze z… Maccabi Tel Awiw. Najlepszy historii klub w Izraelu zwolnił jednak reprezentantów kraju umożliwiając im występ przeciwko Polsce i Estonii.

Z Izraelem Polska rywalizowała w kwalifikacjach mistrzostw Europy 2022 i dwukrotnie przegrała - w Gliwicach 71:75 i w Walencji 72:78. Obydwie drużyny wywalczyły awans do przyszłorocznego Eurobasketu. Bilans historyczny meczów z tym rywalem jest niekorzystny dla Polski - trzy wygrane i osiem porażek.

Natomiast z kolejnym rywalem w tym okienku - Niemcami (niedziela w Lublinie) Polacy mają bilans dodatni - sześć zwycięstw i cztery przegrane. Po raz ostatni biało-czerwoni grali z koszykarzami zza Odry w el. ME 2014 i wygrali obydwa spotkania. W igrzyskach w Tokio Niemcy, którzy są jednym z gospodarzy ME 2022, zajęli ósme miejsce.

Estonia, z którą Polska (bilans 4-3 dla białoczerwonych) zmierzy się dopiero w kolejnym okienku FIBA - w lutym 2022, także będzie uczestniczyć w przyszłorocznych mistrzostwach Starego Kontynentu rozgrywanych w Czechach, Niemczech, Włoszech i Gruzji.