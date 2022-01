O porażce Bucks zadecydowały dwie kwestie - aż 20 popełnionych strat i bardzo słaba gra rezerwowych, którzy łącznie trafili tylko 3 z 23 rzutów z gry. Goście mieli w końcówce szansę na doprowadzenie do remisu, ale na 3,3 s przed ostatnią syreną Giannis Antetokounmpo próbując podać do Pata Connaughtona posłał piłkę nad jego głową poza boisko.

Grecki skrzydłowy choć zapisał na swoim koncie 26 punktów, 13 zbiórek i osiem asyst, to miał też aż sześć strat. Podobnie wyglądają statystyki drugiego lidera Bucks Khrisa Middletona - 27 pkt, 11 asyst, siedem zbiórek i siedem strat.

To drugi mecz z rzędu, w którym grałem zbyt nieuważnie i popełniłem za dużo strat - przyznał Middleton. W niedzielę Bucks także przegrali z Hornets, a 30-latek zgubił piłkę sześć razy.

"Szerszenie" do wygranej poprowadził Terry Rozier - 27 pkt.

Nets natomiast ulegli Portland Trail Blazers 108:114. Nowojorczycy przystąpili do meczu bez kontuzjowanego Jamesa Hardena, ale gospodarze byli jeszcze bardziej osłabieni, bo zdrowi nie są ich lider Damian Lillard oraz trzech innych podstawowych zawodników - CJ McCollum, Norman Powell i Larry Nance Jr.

Chyba nikt na świecie nie przypuszczał, że uda nam się wygrać w tym składzie. Jestem bardzo szczęśliwy, bo do tej pory zbyt wiele przegraliśmy meczów we własnej hali - powiedział trener Trail Blazers Chauncey Billups.

Z jego podopiecznych najlepiej spisał się Anfernee Simons, który zanotował 23 pkt i 11 asyst.

Wśród pokonanych najlepszy był Kevin Durant - 28 pkt i 10 zbiórek. Kyrie Irving dołożył 22 pkt.

Porażka Jazz z Detroit Pistons 116:126 również jest sporą niespodzianką. "Tłoki" to jedna z najsłabszych ekip obecnego sezonu; z 39 meczów zdołała wygrać tylko dziewięć.

W dodatku początek spotkania nie zapowiadał sensacji. Przyjezdni z Salt Lake City w drugiej kwarcie prowadzili już różnicą 22 punktów. Później jednak ich gra w obronie kompletnie się załamała.

Pistons w pierwszej połowie zdobyli 48 punktów, a w drugiej aż 78. W ich szeregach najlepsi byli Cade Cunningham i Saddiq Bey; obaj uzyskali po 29 pkt.

W ekipie Jazz na wyróżnienie zasługują Donovan Mitchell - 31 pkt oraz Hassan Whiteside 21 pkt i 14 zbiórek.

Wyniki poniedziałkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Boston Celtics - Indiana Pacers 101:98 (po dogr.)

Charlotte Hornets - Milwaukee Bucks 103:99

Detroit Pistons - Utah Jazz 126:116

Houston Rockets - Philadelphia 76ers 91:111

New York Knicks - San Antonio Spurs 111:96

Portland Trail Blazers - Brooklyn Nets 114:108

Sacramento Kings - Cleveland Cavaliers 108:109



tabele:

Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc.

1. Brooklyn Nets 25 14 .641

2. Philadelphia 76ers 23 16 .590

3. Toronto Raptors 20 17 .541

4. Boston Celtics 20 21 .488

4. New York Knicks 20 21 .488



Central Division

1. Chicago Bulls 26 11 .703

2. Milwaukee Bucks 26 17 .605

3. Cleveland Cavaliers 23 18 .561

4. Indiana Pacers 15 26 .366

5. Detroit Pistons 9 30 .231



Southeast Division

1. Miami Heat 25 15 .625

2. Charlotte Hornets 22 19 .537

3. Washington Wizards 20 20 .500

4. Atlanta Hawks 17 22 .436

5. Orlando Magic 7 34 .171



Western Conference



Pacific Division

1. Golden State Warriors 30 9 .769

1. Phoenix Suns 30 9 .769

3. Los Angeles Lakers 21 20 .512

4. Los Angeles Clippers 20 21 .488

5. Sacramento Kings 16 27 .372



Southwest Division

1. Memphis Grizzlies 28 14 .667

2. Dallas Mavericks 22 18 .550

3. San Antonio Spurs 15 25 .375

4. New Orleans Pelicans 14 26 .350

5. Houston Rockets 11 31 .262



Northwest Division

1. Utah Jazz 28 13 .683

2. Denver Nuggets 20 18 .526

3. Minnesota Timberwolves 20 20 .500

4. Portland Trail Blazers 16 24 .400

5. Oklahoma City Thunder 13 26 .333