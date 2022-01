Suns świetnie zagrali w drugiej kwarcie, w efekcie na przerwę schodzili mając przewagę 16 punktów. Później kontrolowali przebieg gry i do końca utrzymali prowadzenie. Rozgrywający "Słońc" Chris Paul zanotował triple-double, na które złożyło się 14 punktów, 13 zbiórek i 10 asyst. Cameron Johnson zdobył 24 pkt, co jest jego rekordem kariery, a Jalen Smith dołożył 19 pkt i 14 zbiórek.

Największym problemem niektórych drużyn jest to, że nie wiedzą jak prowadzić grę w ataku, komu powierzyć piłkę. My nie mamy z tym kłopotu. Wiemy co i jak chcemy zrobić - powiedział Paul.

Wśród pokonanych najlepszy był Markus Morris - 26 pkt.

Suns z bilansem 30 zwycięstw i ośmiu porażek prowadzą w tabeli Konferencji Zachodniej. Drugie miejsce zajmuje ekipa Golden State Warriors (29-9). Minionej nocy "Wojownicy" doznali drugiej porażki z rzędu; tym razem ulegli na wyjeździe New Orleans Pelicans 96:101.

Warriors przystąpili do meczu bez dwóch kluczowych zawodników - świetnego strzelca Stephena Curry'ego i wszechstronnego Draymonda Greena. Obaj zmagają się z drobnymi urazami.

Mecz nie był wielkim widowiskiem. Obie drużyny starały się zdobywać punkty rzutami z dystansu, ale łącznie spudłowały aż 52 próby zza łuku.

Pelicans do wygranej poprowadził Brandon Ingram - 32 pkt, 11 zbiórek i sześć asyst. W ekipie Warriors na wyróżnienie zasługuje Andrew Wiggins - 21 pkt.