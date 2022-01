"Byki" mimo nie najlepszej dyspozycji uporały się z jedną z najsłabszych drużyn w lidze. Rywale w końcówce zbliżyli się nawet na dwa punkty, ale wyniku "pilnowali" liderzy chicagowskiej ekipy - DeMar DeRozan zakończył spotkanie z dorobkiem 29 punktów, a Zach LaVine dodał 27. Czarnogórski środkowy Nikola Vucevic zaliczył 13 pkt i 17 zbiórek.

Wciąż jesteśmy na zwycięskiej ścieżce, ale nie możemy być zadowoleni z gry. Wygrywamy, ale naprawdę nie ma się czym zachwycać, szczególnie w ostatnich występach - przyznał krytycznie DeRozan.

Franz Wagner z 22 pkt był najskuteczniejszy w zespole z Florydy, który przegrał po raz szósty z rzędu, a od 17 listopada odniósł tylko trzy zwycięstwa i z bilansem 7-31 jest najsłabszy w lidze.

Bulls z kolei mają 25 zwycięstw i 10 porażek, co daje im prowadzenie na Wschodzie. Umocnili się na pozycji lidera konferencji, gdyż Brooklyn Nets (23-12) przegrali we własnej hali z Memphis Grizzlies 104:118.

Goście, którzy odnieśli piąte kolejne zwycięstwo, z bilansem 24-14 są na czwartej pozycji na Zachodzie. Do sukcesu poprowadził ich bardzo skuteczny w ostatnim czasie Ja Morant. Tym razem zdobył 36 punktów i to czwarte spotkanie z rzędu, w którym osiągnął granicę 30 "oczek".

Sztab trenerski wydobywa z nas najlepsze umiejętności, świetnie współpracujemy na boisku, stąd dobre wyniki. Ale myślę, że w lidze wciąż jesteśmy niedoceniani - powiedział Morant.

Kevin Durant uzyskał 26 pkt dla Nets, ale trafił co trzeci rzut z gry i co czwarty za trzy punkty. James Harden dodał 19 pkt, ale również przy niskiej skuteczności.

Świetnym widowiskiem uraczyli prawie 20 tys. kibiców koszykarze Portland Trail Blazers i Atlanta Hawks. Gospodarze wygrali 136:131.

Do sukcesu i przełamania serii czterech porażek poprowadził ich Anfernee Simons, który 43 pkt ustanowił rekord kariery.

Wyszedłem na boisko z ciężkim sercem, bo w niedzielę na raka zmarł mój dziadek. Wiedziałem jednak, co mam robić - wspomniał Simons.

Jednak wydarzeniem wieczoru i całej poniedziałkowej kolejki spotkań było 56 punktów Trae Younga. To również jego najlepsze osiągnięcie w karierze, ale i ligowy rekord obecnych rozgrywek. 23-latek trafił 17 z 26 prób z gry, w tym 7 na 12 "za trzy". Z linii rzutów wolnych nie pomylił się przy żadnym z 15 rzutów.

Dotychczas najwięcej punktów w jednym meczu tego sezonu - 51 - uzyskał Durant z Nets (12 grudnia przeciw Detroit Pistons). "50" zaliczyli też Stephen Curry z Golden State Warriors i Jaylen Brown z Boston Celtics. Young, poza wyjątkową skutecznością, popisał się też 14 asystami. Ostatnim graczem, który miał tyle podań otwierających kolegom drogę do kosza przy osiągnięciu granicy 50 punktów był James Harden w barwach Houston Rockets, a działo się to 31 grudnia 2016.

Nie obchodzi mnie nic poza tym, że przegraliśmy. Żałuję, że właśnie taki mecz w moim wykonaniu zakończył się porażką, ale na koniec dnia właśnie nic innego się nie liczy. Gdybyśmy zwyciężyli, to byłbym w całkiem innym nastroju - podkreślił Young.

"Jastrzębie" (16-20) zajmują 12. lokatę na Wschodzie, a drużyna z Portland (14-22) plasuje się na identycznej pozycji na Zachodzie.

Zwycięstwo numer 29. w sezonie odnieśli koszykarze Golden State Warriors. W poniedziałek pokonali we własnej hali Miami Heat 115:108 i przy ledwie siedmiu porażkach są najlepszym aktualnie zespołem rozgrywek.

Słaby dzień miał gwiazdor "Wojowników" Stephen Curry, który z gry trafił zaledwie trzykrotnie na 17 prób i zakończył mecz z dorobkiem dziewięciu punktów. Trzeci strzelec ligi (średnia 27,7) w tym sezonie jeszcze tak mało punktów nie zdobył.

Zastąpił go jednak udanie wchodzący z ławki Jordan Poole, który w ciągu 26 minut spędzonych na parkiecie zdobył 32 pkt.

Wyniki poniedziałkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Washington Wizards - Charlotte Hornets 124:121

Philadelphia 76ers - Houston Rockets 133:113

Brooklyn Nets - Memphis Grizzlies 104:118

Orlando Magic - Chicago Bulls 98:102

Milwaukee Bucks - Detroit Pistons 106:115

New Orleans Pelicans - Utah Jazz 104:115

Dallas Mavericks - Denver Nuggets 103:89

Golden State Warriors - Miami Heat 115:108

Portland Trail Blazers - Atlanta Hawks 136:131

Los Angeles Clippers - Minnesota Timberwoles 104:122



tabele:

Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc.

1. Brooklyn Nets 23 12 .657

2. Philadelphia 76ers 20 16 .556

3. Boston Celtics 18 19 .486

4. Toronto Raptors 16 17 .485

5. New York Knicks 17 20 .459



Central Division

1. Chicago Bulls 25 10 .714

2. Milwaukee Bucks 25 14 .641

3. Cleveland Cavaliers 21 16 .568

4. Indiana Pacers 14 23 .378

5. Detroit Pistons 7 28 .200



Southeast Division

1. Miami Heat 23 15 .605

2. Washington Wizards 19 18 .514

3. Charlotte Hornets 19 19 .500

4. Atlanta Hawks 16 20 .444

5. Orlando Magic 7 31 .184



Western Conference



Pacific Division

1. Golden State Warriors 29 7 .806

2. Phoenix Suns 28 8 .778

3. Los Angeles Clippers 19 19 .500

3. Los Angeles Lakers 19 19 .500

5. Sacramento Kings 16 22 .421



Southwest Division

1. Memphis Grizzlies 24 14 .632

2. Dallas Mavericks 19 18 .514

3. San Antonio Spurs 14 21 .400

4. New Orleans Pelicans 13 24 .351

5. Houston Rockets 10 28 .263



Northwest Division

1. Utah Jazz 27 10 .730

2. Denver Nuggets 18 17 .514

3. Minnesota Timberwolves 17 20 .459

4. Portland Trail Blazers 14 22 .389

5. Oklahoma City Thunder 13 23 .361