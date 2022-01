W hali FedEx Forum w Memphis w obecności 17794 widzów (97 procent pojemności trybun) gospodarze poprawili klubowy rekord kolejnych wygranych do wymiaru dwucyfrowego. Ich bohaterem był Ja Morant, który zdobył 29 punktów, w tym pięć w ostatniej minucie spotkania.

Lubię grać pod taką presją. Czuję, że właśnie wtedy błyszczę najbardziej. Uwielbiam być tym, który wykonuje takie decydujące rzuty - mówił Morant o swoich akcjach w końcówce, gdy od stanu 111:108 na parkiecie punktował już tylko on. W całym spotkaniu miał także osiem asyst i pięć zbiórek.

Ziaire Williams i Tyus Jones dodali dla zwycięzców po 17 "oczek". Ten drugi odegrał kluczową rolę w czwartej kwarcie, w której Grizzlies pozwolili rywalom zdobyć tylko 18 punktów, sami uzyskując o 11 więcej. Wchodzący z ławki Jones kończył spotkanie z sześcioma celnymi rzutami na osiem wykonanych, w tym pięcioma bezbłędnymi "trójkami". Miał także osiem asyst i sześć zbiórek.

Stephen Curry zdobył dla pokonanych 27 pkt, podczas gdy Klay Thompson, rozgrywający drugi mecz po dwuipółletniej przerwie - 14. Andrew Wiggins i Gary Payton II dodali po 13. Porażka kosztowała "Wojowników" utratę pozycji lidera w Konferencji Zachodniej i w całej lidze.

Wrócili na nią koszykarze Phoenix po zwycięstwie w Toronto. Najlepszymi strzelcami zespołu z Arizony byli Jae Crowder - 19, Devin Booker i Deandre Ayton - po 16 oraz Chris Paul - 15 i 12 asyst. W ekipie Raptors, której najdłuższa w sezonie seria zwycięstw została zatrzymana na sześciu, wyróżnili się Brytyjczyk OG Anunoby - 25, Kameruńczyk Pascal Siakam - 22 i Fred VanVleet - 21. Gospodarze grali bez pierwszopiątkowych graczy Scottiego Barnesa i Gary'ego Trenta Jr.

"Słońca" z dorobkiem 31 wygranych i dziewięciu porażek otwierają ligową klasyfikację, a kolejne miejsca w Konferencji Zachodniej zajmują Warriors (30-10), Utah Jazz (28-13) i Grizzlies (29-14).

Na Wschodzie na prowadzeniu z bilansem 27-11 umocnili się Chicago Bulls, którzy we wtorek rozgromili na własnym parkiecie Detroit Pistons 133:87. Wygrana przyszła już w następnym meczu po wyjazdowej porażce z Dallas Mavericks, która na dziewięciu spotkaniach zakończyła zwycięską serię "Byków".

W ich zespole najskuteczniejsi byli czarnogórski środkowy Nikola Vucevic - 22 i odpoczywający przez ostatnie 16 minut spotkania DeMar DeRozan - 20, 12 zb. i siedem asyst. Tylko trzech graczy gości kończyło mecz z dwucyfrowym dorobkiem punktowym: Josh Jackson - 16, Saddiq Bey - 14 i Isaiah Stewart - 11.

Kolejne miejsca za Chicago w Konferencji Wschodniej zajmują zespoły Brooklyn Nets (25-14), Miami Heat (25-15) i broniący tytułu Milwaukee Bucks (26-17), które we wtorek nie grały.

Wyniki wtorkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Chicago Bulls - Detroit Pistons 133:87

Los Angeles Clippers - Denver Nuggets 87:85

Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 116:108

New Orleans Pelicans - Minnesota Timberwolves 128:125

Toronto Raptors - Phoenix Suns 95:99

Washington Wizards - Oklahoma City Thunder 122:118



tabele:

Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc.

1. Brooklyn Nets 25 14 .641

2. Philadelphia 76ers 23 16 .590

3. Toronto Raptors 20 18 .526

4. Boston Celtics 20 21 .488

5. New York Knicks 20 21 .488



Central Division

1. Chicago Bulls 27 11 .711

2. Milwaukee Bucks 26 17 .605

3. Cleveland Cavaliers 23 18 .561

4. Indiana Pacers 15 26 .366

5. Detroit Pistons 9 31 .225



Southeast Division

1. Miami Heat 25 15 .625

2. Charlotte Hornets 22 19 .537

3. Washington Wizards 21 20 .512

4. Atlanta Hawks 17 22 .436

5. Orlando Magic 7 34 .171



Western Conference



Pacific Division

1. Phoenix Suns 31 9 .775

2. Golden State Warriors 30 10 .750

3. Los Angeles Lakers 21 20 .512

4. Los Angeles Clippers 21 21 .500

5. Sacramento Kings 16 27 .372



Southwest Division

1. Memphis Grizzlies 29 14 .674

2. Dallas Mavericks 22 18 .550

3. San Antonio Spurs 15 25 .375

4. New Orleans Pelicans 15 26 .366

5. Houston Rockets 11 31 .262



Northwest Division

1. Utah Jazz 28 13 .683

2. Denver Nuggets 20 19 .513

3. Minnesota Timberwolves 20 21 .488

4. Portland Trail Blazers 16 24 .400

5. Oklahoma City Thunder 13 27 .325