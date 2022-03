31-letnia Griner, mistrzyni WNBA z 2014 roku w barwach Phoenix Suns, przebywa w areszcie. Zostało wszczęte postępowanie karne, a za posiadanie narkotyków (miały to być wkłady zawierające płyn z olejem haszyszowym), jak poinformowała służba celna, grozi od pięciu do dziesięciu lat więzienia.

Reklama

Do zatrzymania środkowej doszło jeszcze przed inwazją Rosji na Ukrainę, gdy koszykarka wracała z Nowego Jorku do Jekaterynburga po przerwie na mecze reprezentacji w lutowym turnieju kwalifikacyjnym do mistrzostw świata w Australii.

Rosyjska Służba Celna nie poinformowała o jaką zawodniczkę chodzi, ale gwiazdę zidentyfikowała agencja TASS, zaś jej klub w WNBA Phoenix Mercury wydał oświadczenie, w którym napisał, że „uważnie monitoruje sytuację z Brittney Griner w Rosji (…) obecnie naszą główną troską jest jej bezpieczeństwo, zdrowie fizyczne i psychiczne oraz bezpieczny powrót do domu”.

Griner to mistrzyni olimpijska z 2016 i 2021 r., także mistrzyni ligi akademickiej NCAA (2012) oraz czterokrotna mistrzyni Euroligi z UMMC Jekaterynburg (2016, 2018, 2019, 2021).