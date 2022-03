Międzynarodowa Federacja Koszykówki (FIBA) zawiesiła do odwołania udział Rosji we wszystkich międzynarodowych zawodach rozgrywanych pod jej egidą zarówno w koszykówce tradycyjnej pięć na pięć, jak i i 3x3. To reakcja na rosyjską agresję na Ukrainę.

W komunikacie FIBA napisano, że federacja będzie informować o podjęciu kolejnych decyzji w związku z sytuacją polityczną, jakie zapadną podczas posiedzenia Zarządu Centralnego 25 marca. W najbliższych dniach spodziewane są także decyzje organu zarządzającego strefą europejską (FIBA-Europe). Reklama FIBA zdecydowanie potępia przemoc i ma nadzieję, że pokój zapanuje wkrótce - napisano. Zaskoczeniem jest brak wykluczenia z rozgrywek także Białorusi, którą to decyzję podjęła większość federacji światowych w różnych dyscyplinach. Zagraniczni koszykarze opuszczają rosyjskie kluby. Co zrobią bracia Ponitkowie? Zobacz również W ostatnich dniach, w drugim okienku eliminacji mistrzostw świata w strefie europejskiej nie odbyły się cztery mecze: Holandii z Rosją, dwumecz Wielkiej Brytanii z Białorusią, a także spotkanie, które miało zostać rozegrane w Kijowie Ukraina - Hiszpania. Reklama W związku z rosyjską agresją brytyjska minister spraw wewnętrznych Priti Patel anulowała wizy koszykarzom białoruskim, a wcześniej federacja brytyjska odmówiła rozegrania meczu na Białorusi. Holendrzy polecieli na czwartkowy mecz do Permu z Rosją (i przegrali 69:80), ale nie dopuścili do tego by, odbyło się rewanżowe spotkanie z tym rywalem w 4. kolejce na terenie Niderlandów. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję