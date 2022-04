75-letni Krzyzewski już wcześniej ogłosił, że turniej Final Four ligi NCAA w Nowym Orleanie będzie jego ostatnim w karierze, jednak liczył na zdobycie z Duke szóstego tytułu mistrzowskiego.

Nie dał się skusić NBA

Jako selekcjoner reprezentacji USA w latach 2006-2016 sięgnął z nią po trzy złote medale igrzysk: w Pekinie (2008), Londynie (2012) i Rio de Janeiro (2016) oraz dwa mistrzostwa globu (2010 i 2014). Od 2006 roku drużyna USA wygrała 76 oficjalnych meczów, doznając tylko jednej porażki - z Grecją 95:101 w półfinale mistrzostw świata w Japonii w 2006.

Składano mu propozycje z kilku klubów NBA, ale pozostał wierny drużynie Duke. Obecnie w NBA występuje ponad 20 wychowanków Krzyzewskiego, m.in. Kyrie Irving, Jayson Tatum i Zion Williamson, a kilkunastu następnych pracuje w sztabach trenerskich bądź na stanowiskach kierowniczych w klubach.

Dziadkowie pochodzili z Polski

Szkoleniowiec, który z dumą podkreśla polskie korzenie, od kilku lat ma nadzieję, że uda mu się odwiedzić kraj przodków.

Moi dziadkowie przybyli z Polski i wpojono mi dumę z bycia Polakiem. Nigdy nie odwiedziłem Polski, chociaż wielokrotnie mi to proponowano. Otrzymywałem zaproszenia, ale niestety nigdy nie dysponowałem czasem, by z nich skorzystać. Żałuję tego bardzo i mam nadzieję, że będę miał okazję nadrobić to w najbliższej przyszłości - mówił w wywiadzie udzielonym kilka lat temu polonijnym mediom.

W lidze NCAA triumfował w latach 1991, 1992, 2001, 2010 i 2015. Więcej tytułów zdobył tylko John Wooden z drużyną UCLA - dziesięć w latach 1964-1975.