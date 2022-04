Największy wkład w ten sukces i historyczne osiągnięcie miał Robert Covington, który zdobywając 43 punkty rozegrał najlepszy mecz w karierze. Skrzydłowy Clippers trafił aż 11 rzutów zza linii 7,24 m.

Miałem wrażenie, że kosz stawał się coraz większy i większy. Do końca meczu zachowałem rytm gry - przyznał zadowolony Covington.

Punkt więcej Clippers, którzy w piątek zakończyli serię czterech porażek poza własną halą, zdobyli w meczu pierwszej rundy play-off z Dallas Mavericks w 2020 roku, kiedy zwyciężyli 154:111.

W drużynie "Kozłów" niemal żaden element gry nie funkcjonował poprawnie i obrońcy tytułu przegrali u siebie po raz pierwszy od 26 lutego.

Jordan Nwora z 28 pkt był najskuteczniejszy wśród gospodarzy, którzy musieli sobie radzić bez trzech czołowych graczy: Greka Giannisa Antetokounmpo, Khrisa Middletona i Jrue Holidaya. Z kolei w ekipie rywali zabrakło: Paula George'a, Reggiego Jacksona i Marcusa Morrisa.

Zespół z Milwaukee z bilansem 48-29 prowadzi w Central Division i już wcześniej dawno zapewnił sobie udział w play-off. Clippers (38-40) będą musieli się wcześniej sprawdzić w barażu o awans do czołowej ósemki Konferencji Zachodniej.

Phoenix Suns, którzy zapewnili sobie najlepszy bilans w sezonie regularnym, przegrywając w Memphis z Grizzlies 114:122 zakończyli serię dziewięciu zwycięstw.

Na sukces gospodarzy najbardziej zapracował Dillon Brooks, zdobywca 30 punktów. Podstawą ich wygranej było także wygrana walka na tablicach w ataku 16:2 oraz wykorzystanie 20 strat rywali. W szeregach gości wyróżniał się Devin Booker - 41 punktów.

Obecny bilans "Słońc" to 62-15, a Grizzlies, którzy wygrali siódme spotkanie z rzędu, są na drugim miejsce z 55 wygranymi i 23 porażkami. Plasujący się na trzeciej pozycji Golden State Warriors (48-29) do końca sezonu zasadniczego będą musieli sobie radzić bez najlepszego snajpera Stephena Curry'ego.

Ten sezon drużyna Oklahoma City Thunder już dawno spisała na straty. Przegrana z Detroit Pistons 101:110 była 11. w ostatnich 13 występach. Killian Hayes i Frank Jackson zdobyli dla zwycięzców po 26 punktów, w przeciwnym obozie o dwa więcej odnotował Theo Maledon i był to najlepszy jego występ w sezonie

Jest jednak pewna nadzieja dla tego klubu z Oklahomy. "Grzmoty" aktualnie są w trójce najgorszych zespołów ligi. Wygranie tej swoistej klasyfikacji przełoży się na pierwszy wybór w letnim drafcie NBA.

Wyniki piątkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Boston Celtics - Indiana Pacers 128:123

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 130:136

Houston Rockets - Sacramento Kings 117:122

Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 111:114

Memphis Grizzlies - Phoenix Suns 122:114

Milwaukee Bucks - Los Angeles Clippers 119:153

Oklahoma City Thunder - Detroit Pistons 101:110

Orlando Magic - Toronto Raptors 89:102

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 130:111

Washington Wizards - Dallas Stars 135:103



tabele:

Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc.

1. x-Boston Celtics 48 30 .615

2. Philadelphia 76ers 46 30 .605

3. Toronto Raptors 45 32 .584

4. Brooklyn Nets 40 37 .519

5. New York Knicks 34 43 .442



Central Division

1. x-Milwaukee Bucks 48 29 .623

2. Chicago Bulls 45 32 .584

3. Cleveland Cavaliers 42 35 .545

4. Indiana Pacers 25 53 .321

5. Detroit Pistons 22 56 .282



Southeast Division

1. y-Miami Heat 49 28 .636

2. Atlanta Hawks 40 37 .519

2. Charlotte Hornets 40 37 .519

4. Washington Wizards 34 43 .442

5. Orlando Magic 20 58 .256



Western Conference



Pacific Division

1. *-Phoenix Suns 62 15 .805

2. Golden State Warriors 48 29 .623

3. Los Angeles Clippers 38 40 .487

4. Los Angeles Lakers 31 46 .403

5. Sacramento Kings 29 49 .372



Southwest Division

1. y-Memphis Grizzlies 55 23 .705

2. x-Dallas Mavericks 48 30 .615

3. New Orleans Pelicans 34 43 .442

4. San Antonio Spurs 32 45 .416

5. Houston Rockets 20 58 .256



Northwest Division

1. Utah Jazz 46 31 .597

2. Denver Nuggets 46 32 .590

3. Minnesota Timberwolves 44 34 .564

4. Portland Trail Blazers 27 50 .351

5. Oklahoma City Thunder 22 55 .286



x - zapewniony udział w play off

y - zapewnione pierwsze miejsce w dywizji

z - zapewnione pierwsze miejsce w konferencji

* - zapewniony najlepszy bilans w sezonie regularnym