Celtics przystąpili do meczu bez swoich kluczowych zawodników Jasona Tatuma i Jaylena Browna, którym trener Ime Udoka dał odpocząć. Mimo porażki szkoleniowiec był zadowolony ze swoich podopiecznych.

Dla wielu zawodników to była świetna noc. Mieli okazję się wykazać i to zrobili. Byliśmy blisko zwycięstwa i mam poczucie, że powinniśmy byli wygrać - powiedział.

Po zaciętych czterech kwartach w dogrywce obie drużyny miały problem ze skutecznością. W dodatkowych pięciu minutach bostończycy trafili tylko jeden z dziewięciu rzutów z gry. Raptors byli niewiele lepsi, ale dzięki dobrej defensywie i kilku blokom cieszyli się ze zwycięstwa. Kanadyjski zespół do wygranej poprowadził Pascal Siakam. Kameruńczyk zanotował 40 punktów, 13 zbiórek, trzy przechwyty i dwa bloki. Wśród pokonanych na wyróżnienie zasługuje Marcus Smart - 28 pkt i 10 zbiórek.

Na szczycie Konferencji Wschodniej jest niezwykle ciasno. Celtics z bilansem 47 zwycięstw i 29 porażek spadli na czwarte miejsce. Prowadzą Heat (48-28), przed Philadelphią 76ers i broniącymi tytułu Milwaukee Bucks (oba 46-28). Raptors (43-32) są na szóstym miejscu.

Heat z pokonaniem Kings nie mieli większych problemów. Już po pierwszej kwarcie prowadzili różnicą 12 punktów i do końca kontrolowali przebieg gry. Ich liderem był Jimmy Butler, który zdobył 27 pkt przy świetnej skuteczności - 10/14 z gry. Bam Adebayo dołożył 22 pkt i 15 zbiórek.

Wróciliśmy na właściwą ścieżkę - powiedział Butler po przerwaniu serii czterech porażek.

W Konferencji Zachodniej już wcześniej pierwsze miejsce zapewnili sobie koszykarze Phoenix Suns (61-14). Zespół z Arizony minionej nocy odpoczywał.

Wyniki poniedziałkowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Charlotte Hornets - Denver Nuggets 109:113

Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 107:101

Houston Rockets - San Antonio Spurs 120:123

Indiana Pacers - Atlanta Hawks 123:132

Memphis Grizzlies - Golden State Warriors 123:95

Miami Heat - Sacramento Kings 123:100

New York Knicks - Chicago Bulls 109:104

Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 131:134 (po dogr.)

Toronto Raptors - Boston Celtics 115:112 (po dogr.)



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc

1. Philadelphia 76ers 46 28 .622

2. Boston Celtics 47 29 .618

3. Toronto Raptors 43 32 .573

4. Brooklyn Nets 39 36 .520

5. New York Knicks 34 42 .447



Central Division



1. Milwaukee Bucks 46 28 .622

2. Chicago Bulls 43 32 .573

3. Cleveland Cavaliers 42 33 .560

4. Indiana Pacers 25 51 .329

5. Detroit Pistons 20 55 .267



Southeast Division



1. Miami Heat 48 28 .632

2. Charlotte Hornets 39 37 .513

3. Atlanta Hawks 38 37 .507

4. Washington Wizards 32 42 .432

5. Orlando Magic 20 56 .263



Western Conference



Pacific Division



1. Phoenix Suns 61 14 .813

2. Golden State Warriors 48 28 .632

3. Los Angeles Clippers 36 39 .480

4. Los Angeles Lakers 31 43 .419

5. Sacramento Kings 27 49 .355



Southwest Division



1. Memphis Grizzlies 53 23 .697

2. Dallas Mavericks 46 29 .613

3. New Orleans Pelicans 32 43 .427

4. San Antonio Spurs 31 44 .413

5. Houston Rockets 20 56 .263



Northwest Division



1. Utah Jazz 45 30 .600

2. Denver Nuggets 45 31 .592

3. Minnesota Timberwolves 43 33 .566

4. Portland Trail Blazers 27 48 .360

5. Oklahoma City Thunder 22 53 .293



x - zapewniony udział w play off

y - zapewnione pierwsze miejsce w dywizji

z - zapewnione pierwsze miejsce w konferencji