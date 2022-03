Porażka Celtics na własnym parkiecie była ich drugim niepowodzeniem po sześciu zwycięstwach z rzędu. W efekcie ich atak na pozycję lidera konferencji został zatrzymany. Nadal prowadzi zespół z Florydy (49-28), przed Milwaukee Bucks (47-28), Philadelphia 76ers (46-26) i zespołem z Bostonu (47-30).

W środę w hali TD Garden Jimmy Butler zdobył dla gości 24 punkty, a wspierali go rozgrywający Kyle Lowry - 23 pkt i osiem asyst oraz środkowy nigeryjskiego pochodzenia Bam Adebayo - 17 pkt i 12 zbiórek. Było to drugie kolejne zwycięstwo Heat po najdłuższej w sezonie serii czterech porażek.

Liderami zespołu gospodarzy byli Jaylen Brown - 28 pkt i 10 zbiórek oraz Jayson Tatum - 23 pkt i sześć asyst. "Celtowie", którzy po niedzielnej serii spotkań na krótko objęli prowadzenie w konferencji, dwa razy z rzędu przegrali ostatnio w końcu stycznia.

To dla nas dobra rzecz, żeby się czegoś nauczyć. Sezon jeszcze się dziś nie rozstrzygnął. Mamy przed sobą kolejne mecze i fazę play off. Będzie dobrze - skomentował porażkę Tatum.

W prestiżowej konfrontacji czołowych zespołów Konferencji Zachodniej w hali Chase Center w San Francisco Suns okazali się minimalnie lepsi od Warriors. Koszykarze z Arizony, odnosząc 62. zwycięstwo w sezonie, wyrównali klubowy rekord. Był on ustanowiony w sezonie 1992/93, w którym "Słońca" grały potem w finale z Chicago Bulls, a wyrównany także w edycji 2004/05.

Devin Booker i Mikal Bridges zdobyli dla gości po 22 pkt, środkowy Deandre Ayton dodał 16 i tyle samo zbiórek, a rozgrywający Chris Paul - 15 i osiem asyst, w tym cztery ważne punkty od stanu 102:101 w ostatnich 14 sekundach. Ekipa Suns wygrała dziewiąty raz z rzędu, co jest obecnie najdłuższą taką serią w lidze.

Gospodarzom, grającym bez kontuzjowanego Stephena Curry'ego, nie pomogła skuteczność Jordana Poole'a, który zdobywając 38 pkt wyrównał rekord kariery.

"Wojownicy" ponieśli czwartą kolejną porażkę, co oznacza, że w tabeli Konferencji Zachodniej doścignęli ich Dallas Mavericks (obie drużyny po 48-29). Suns mają bilans 62-14, a Memphis Grizzlies 54-23.

Koszykarze Mavericks nie tylko zrównali się z Golden State, ale wygrywając na wyjeździe z Cleveland Cavaliers 120:112 jako trzeci zespół z konferencji zapewnili sobie występ w play-off. Do sukcesu tradycyjnie poprowadził ich najlepszy strzelec Słoweniec Luka Doncic, który był bliski tzw. triple-double, notując 35 pkt, dziewięć zbiórek i 13 asyst. Caris LeVert zdobył dla pokonanych 32 pkt.

Wyniki środowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Boston Celtics - Miami Heat 98:106

Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks 112:120

Golden State Warriors - Phoenix Suns 103:107

Houston Rockets - Sacramento Kings 118:121

Indiana Pacers - Denver Nuggets 118:125

New York Knicks - Charlotte Hornets 114:125

Oklahoma City Thunder - Atlanta Hawks 118:136

Portland Trail Blazers - New Orleans Pelicans 107:117

San Antonio Spurs - Memphis Grizzlies 111:112

Toronto Raptors - Minnesota Timberwolves 125:102

Washington Wizards - Orlando Magic 127:110



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc

1. Philadelphia 76ers 46 29 .613

2. Boston Celtics 47 30 .610

3. Toronto Raptors 44 32 .579

4. Brooklyn Nets 40 36 .526

5. New York Knicks 34 43 .442



Central Division



1. Milwaukee Bucks 47 28 .627

2. Chicago Bulls 44 32 .579

3. Cleveland Cavaliers 42 34 .553

4. Indiana Pacers 25 52 .325

5. Detroit Pistons 20 56 .263



Southeast Division



1.y-Miami Heat 49 28 .636

2. Charlotte Hornets 40 37 .519

3. Atlanta Hawks 39 37 .513

4. Washington Wizards 33 43 .434

5. Orlando Magic 20 57 .260



Western Conference



Pacific Division



1.z-Phoenix Suns 62 14 .816

2. Golden State Warriors 48 29 .623

3. Los Angeles Clippers 37 39 .487

4. Los Angeles Lakers 31 44 .413

5. Sacramento Kings 28 49 .364



Southwest Division



1.y-Memphis Grizzlies 54 23 .701

2.x-Dallas Mavericks 48 29 .623

3. New Orleans Pelicans 33 43 .434

4. San Antonio Spurs 31 45 .408

5. Houston Rockets 20 57 .260



Northwest Division



1. Denver Nuggets 46 31 .597

2. Utah Jazz 45 31 .592

3. Minnesota Timberwolves 43 34 .558

4. Portland Trail Blazers 27 49 .355

5. Oklahoma City Thunder 22 54 .289



x - zapewniony udział w play off

y - zapewnione pierwsze miejsce w dywizji

z - zapewnione pierwsze miejsce w konferencji