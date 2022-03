32-latka ma za sobą, pod koniec sezonu zasadniczego, aż 59 meczów i zajmuje ex aequo drugie miejsce z Jacynem Goble. Wyprzedza ich jedynie Ray Acosta - 60.

Sago pracuje w NBA na pełnym etacie czwarty sezon, najkrócej spośród najbardziej "zapracowanych" arbitrów z pierwszej dziesiątki rankingu obecnego sezonu.

Jej koleżanki to: Lauren Holtkamp, Danielle Scott, Jenna Schroeder, Ashley Moyer-Gleich oraz Blanca Burns. Ta ostatnia jest pierwszą Meksykanką, która sędziuje w NBA. Urodziła się w Torreon w stanie Coahuila. Rodzina przeniosła się następnie El Paso w amerykańskim stanie Teksas, a później do Oklahomy.

Miałam piłkę do koszykówki w rękach od dzieciństwa. Sama grałam na wszystkich poziomach szkolnej edukacji - powiedziała Burns.

Jednym ze spotkań, które prowadziła Meksykanka, było starcie Los Angeles Lakers z Memphis Grizzlies.

Widziałam LeBrona (Jamesa - przyp. red.) rywalizującego z Ja (Morantem - przyp. red.). To coś nadzwyczajnego być z nimi na boisku. Nie zapomnę tego do końca życia. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że to moja praca, więc tonuję i kontroluję swoje emocje - zaznaczyła Burns na portalu espn.com.