Przed ostatnią kolejką fazy zasadniczej pewne miejsce w kolejnej rundzie mają również m.in. Memphis Grizzlies, którzy pokonali u siebie New Orleans Pelicans 141:114. Udany powrót do zwycięskiej ekipy miał po kontuzji kolana Ja Morant - 21 pkt i dziewięć asyst w ciągu 27 minut. W trzeciej kwarcie Grizzlies zdobyli 55 punktów, co jest rekordem klubu.

W innych sobotnich meczach San Antonio Spurs przegrali u siebie z Golden State Warriors 94:100, a Los Angeles Clippers pokonali Sacramento Kings 117:98.

W niedzielę wszystkie zespoły NBA rozegrają swoje ostatnie mecze fazy zasadniczej. Wiadomo już, kto awansował do play off, a kto zagra w fazie play in, czyli barażach o awans do najlepszej szesnastki. Do rozstrzygnięcia pozostała kolejność w tabelach obu konferencji, która wyłoni pary kolejnych rund.

Faza play in rozpocznie się we wtorek, a play off - w sobotę.

