W hali United Center w Chicago "Celtowie" prowadzili w środę od początku do końca spotkania. Ich liderem był Jaylen Brown - 25 punktów, a jeszcze czterech graczy uzyskało dwucyfrowe zdobycze. Swojego najlepszego strzelca najbardziej wsparli Al Horford - 17 i 10 zbiórek oraz Jayson Tatum - 16, 10 zb. i osiem asyst. W ekipie gospodarzy, którzy przegrali trzeci mecz z rzędu, wyróżnili się DeMar DeRozan - 16 i czarnogórski środkowy Nikola Vucevic - 13 i siedem zbiórek.

Było to 50. zwycięstwo Celtics w sezonie. Ostatni raz drużynie udało się osiągnąć ten pułap w rozgrywkach 2017/18. Dobrze jest wrócić tam, gdzie się nas oczekuje - powiedział trener bostończyków Ime Udoka, który głównym szkoleniowcem zespołu został w tym sezonie.

W derbach Nowego Jorku Brooklyn Nets pokonali na wyjeździe ekipę Knicks 110:98 i była to ich siódma kolejna wygrana w konfrontacjach tych drużyn. Triple-double uzyskał lider gości Kevin Durant - 32 pkt (z czego 23 w drugiej połowie, w której zespół odrobił 21-punktową stratę z trzeciej kwarty), 10 zb. i 11 as. Kyrie Irving dodał 24 pkt, osiem zbiórek i siedem asyst. Czołowym strzelcem Knicks był Alec Burks - 24. Gospodarze po przerwie zdobyli zaledwie 31 pkt.

W Konferencji Wschodniej znanych jest już sześć zespołów, które uzyskały bezpośredni awans do play-off: Miami Heat (52-28), Boston (50-30), Milwaukee Bucks (49-30), Philadelphia 76ers (49-30), Toronto Raptors (46-33) i Chicago (45-35). Rywalizacja toczy się o drugie miejsce w tabeli, a kluczowe będą czwartkowe mecze Celtics - Bucks i Sixers - Raptors.

Na Zachodzie występ w kolejnej fazie rozgrywek zagwarantowały sobie: Phoenix Suns (63-17), Memphis Grizzlies (55-24), Golden State Warriors (50-29), Dallas Mavericks (50-30) i Utah Jazz (48-32). Szanse na szóstą, premiowaną awansem lokatę wciąż mają Denver Nuggets (47-33) i Minnesota Timberwolves (45-35).

Sezon zasadniczy 2021/22 zakończy się 10 kwietnia. Dwa dni później rozpoczną się baraże o udział w play-off, w których wystąpią zespoły z miejsc 7-10 w konferencjach. Mistrz zostanie wyłoniony najpóźniej 19 czerwca.

Wyniki środowych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Atlanta Hawks - Washington Wizards 118:103

Chicago Bulls - Boston Celtics 94:117

Detroit Pistons - Dallas Mavericks 113:131

Los Angeles Clippers - Phoenix Suns 113:109

New York Knicks - Brooklyn Nets 98:110

Utah Jazz - Oklahoma City Thunder 137:101



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division

Z P proc.

1.x-Boston Celtics 50 30 .625

2.x-Philadelphia 76ers 49 30 .620

3.x-Toronto Raptors 46 33 .582

4. Brooklyn Nets 42 38 .525

5. New York Knicks 35 45 .438



Central Division



1.y-Milwaukee Bucks 49 30 .620

2.x-Chicago Bulls 45 35 .563

3. Cleveland Cavaliers 43 37 .538

4. Indiana Pacers 25 55 .313

5. Detroit Pistons 23 57 .288



Southeast Division



1.y-Miami Heat 52 28 .650

2. Atlanta Hawks 42 38 .525

3. Charlotte Hornets 40 39 .506

4. Washington Wizards 35 45 .438

5. Orlando Magic 21 59 .263



Western Conference



Pacific Division



1.z-Phoenix Suns 63 17 .788

2.x-Golden State Warriors 50 29 .633

3. Los Angeles Clippers 40 40 .500

4. Los Angeles Lakers 31 48 .392

5. Sacramento Kings 29 51 .363



Southwest Division



1.y-Memphis Grizzlies 55 24 .696

2.x-Dallas Mavericks 50 30 .625

3. New Orleans Pelicans 35 44 .443

4. San Antonio Spurs 34 45 .430

5. Houston Rockets 20 60 .250



Northwest Division



1.x-Utah Jazz 48 32 .600

2. Denver Nuggets 47 33 .588

3. Minnesota Timberwolves 45 35 .563

4. Portland Trail Blazers 27 52 .342

5. Oklahoma City Thunder 24 56 .300



x - zapewniony udział w play off

y - zapewnione pierwsze miejsce w dywizji

z - zapewnione pierwsze miejsce w konferencji