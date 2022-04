Bohaterami spotkania byli Olivier Sarr i Aleksej Pokuveski. Pierwszy z nich wchodząc z ławki rezerwowych zdobył 24 punkty, a drugi zaliczył pierwszy triple-double w karierze - 17 pkt, 12 asyst i 10 zbiórek.

W pierwszej połowie Pokuveski miał problemy w ataku, popełniając aż pięć strat. Trener Thunder Mark Daigneault przyznał, że w przerwie nie udzielił mu żadnych wskazówek, wierząc, że Serb odnajdzie odpowiedni rytm gry. Tak się stało i w drugiej części meczu Pokuveski popełnił tylko jedną stratę, sprawnie kierując poczynaniami zespołu.

Pierwsza połowa nie była dla mnie najlepsza, ale później byłem bardziej agresywny i podejmowałem lepsze decyzje. To coś, co mi nie wychodziło w zeszłym sezonie i na początku tego - powiedział Pokuveski.

Sarr przebywał na parkiecie niespełna 22 minut, ale w tym czasie zdołał zostać najlepszym strzelcem zespołu, ustanawiając przy tym rekord kariery.

To był niesamowity wieczór. Każdy mecz jest dla mnie jak rozmowa o pracę. Staram się za wszelką cenę być pomocny kolegom z drużyny, czy to w ataku, czy obronie - podkreślił francuski koszykarz.

Zadanie miejscowym ułatwił fakt, że w Suns zabrakło odpoczywających najlepszego strzelca drużyny Devina Bookera oraz Deandre'a Aytona. Pod ich nieobecność zespół z Arizony zanotował najsłabszą w sezonie skuteczność rzutów za trzy punkty - celnych było tylko 7 z 38 prób (18,4 proc.).

Musimy wrócić do naszej koszykówki. Mieliśmy złą drugą połowę. Nie graliśmy dobrze, nie mieliśmy takiej energii jak rywale - przyznał trener Suns Monty Williams.

Po pierwszej połowie nic nie zapowiadało tak wysokiej porażki Suns, którzy mają najlepszy bilans w całej lidze, jako pierwsi zagwarantowali sobie udział w play-off i są już pewni pierwszego miejsca w Konferencji Zachodniej. "Słońca" prowadziły w tej części różnicą nawet 12 punktów, a na przerwę schodziły wygrywając 53:52. Najwięcej punktów dla gości zdobył Mikal Bridges - 18.

Zwycięstwo niewiele poprawia sytuację zespołu Thunder, który ma jeden z najgorszych bilansów w lidze. W niedzielę wygrał 23. mecz, a na koncie ma aż 55 porażek.

Wyniki niedzielnych meczów koszykarskiej ligi NBA:



Boston Celtics - Washington Wizards 144:102

Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks 112:118

Los Angeles Lakers - Denver Nuggets 118:129

Indiana Pacers - Detroit Pistons 117:121

Cleveland Cavaliers - Philadelphia 76ers 108:112

Orlando Magic - New York Knicks 88:118

Toronto Raptors - Miami Heat 109:114

Houston Rockets - Minnesota Timberwolves 132:139

Oklahoma City Thunder - Phoenix Suns 117:96

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers 113:92

Sacramento Kings - Golden State Warriors 90:109

Los Angeles Clippers - New Orleans Pelicans 119:100



Tabele:



Eastern Conference



Atlantic Division



1.x-Boston Celtics 49 30 .620

2.x-Philadelphia 76ers 48 30 .615

3. Toronto Raptors 45 33 .577

4. Brooklyn Nets 40 38 .513

5. New York Knicks 35 44 .443



Central Division



1.x-Milwaukee Bucks 48 30 .615

2. Chicago Bulls 45 33 .577

3. Cleveland Cavaliers 43 36 .544

4. Indiana Pacers 25 54 .316

5. Detroit Pistons 23 56 .291



Southeast Division



1.y-Miami Heat 51 28 .646

2. Atlanta Hawks 41 37 .526

3. Charlotte Hornets 40 38 .513

4. Washington Wizards 34 44 .436

5. Orlando Magic 20 59 .253



Western Conference



Pacific Division



1.z-Phoenix Suns 62 16 .795

2.x-Golden State Warriors 50 29 .633

3. Los Angeles Clippers 39 40 .494

4. Los Angeles Lakers 31 47 .397

5. Sacramento Kings 29 50 .367

Southwest Division



1.y-Memphis Grizzlies 55 23 .705

2.x-Dallas Mavericks 49 30 .620

3. New Orleans Pelicans 34 44 .436

4. San Antonio Spurs 33 45 .423

5. Houston Rockets 20 59 .253



Northwest Division



1. Denver Nuggets 47 32 .595

2. Utah Jazz 46 32 .590

3. Minnesota Timberwolves 45 34 .570

4. Portland Trail Blazers 27 51 .346

5. Oklahoma City Thunder 23 55 .295



x - zapewniony udział w play off

y - zapewnione pierwsze miejsce w dywizji

z - zapewnione pierwsze miejsce w konferencji