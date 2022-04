Reklama

W barwach zwycięzców, którzy już wcześniej stracili szansę na awans do fazy play off, double-double popisał się Davion Mitchell - 18 pkt i 15 asyst. Po 19 pkt dołożyli Justin Holiday, Donte DiVincenzo i Damian Jones.

Rekordowy bilans Phoenix Suns

W składzie Suns zabrakło graczy, którzy występowali w tym sezonie najczęściej, w tym Devina Bookera, Deandre Aytona, Chrisa Paula czy Jae Crowdera. Tylko sześć minut rozegrał Mikal Bridges. Najlepiej tego dnia spisał się Landry Shamet, który zdobył 27 punktów.

Bilans 64 zwycięstw i 18 porażek i tak jest rekordowy w historii klubu, a w tym sezonie w całej lidze nikt nie zbliżył się do takiego wyniku. Druga pod tym względem ekipa Memphis Grizzlies ma 56-26.

Z kolei Kings pobili niechlubny rekord NBA - w fazie play off zabraknie ich w 16. kolejnym sezonie. Dotychczas byli pod tym względem najgorsi ex aequo z Los Angeles Clippers, którzy nie zakwalifikowali się ani razu w latach 1977-91.

Doncic kontuzjowany przed play off

W innym z 15 niedzielnych spotkań Dallas Mavericks pokonali u siebie San Antonio Spurs 130:120, ale kontuzji doznał ich lider Luka Doncic. 23-letni Słoweniec ma naciągnięty mięsień w łydce i nie wiadomo na razie, kiedy dołączy do kolegów w rozpoczynającej się w sobotę fazie play off.

Mimo opuszczenia parkietu niecałe dwie i pół minuty przed końcem trzeciej kwarty, Doncic i tak miał najlepszy w zespole bilans punktów - 26, asyst - dziewięć oraz zbiórek - osiem.

Miejmy nadzieję, że to nic poważnego - skomentował trener drużyny z Teksasu Jason Kidd.

Bucks w najlepszej "16" ligi zmierzą się z Bulls

Już przed niedzielnymi meczami wiadomo było, kto zakwalifikował się do fazy play off, a kto powalczy o nią w play in, czyli barażach. Nieznane były jedynie niektóre pary.

Obecnie wiadomo, że broniący tytułu Milwaukee Bucks w najlepszej "16" ligi zmierzą się z Chicago Bulls. Ponadto Golden State Warriors zagrają z Denver Nuggets, Philadelphia 76ers - z Toronto Raptors, Brooklyn Nets - z Cleveland Cavaliers, a Dallas Mavericks - z Utah Jazz.

Pozostałe drużyny, które są już w fazie play off - Memphis Grizzlies, Phoenix Suns, Miami Heat i Boston Celtics - czekają na wyłonienie przeciwników w rozpoczynających się we wtorek barażach.