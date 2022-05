Grecki skrzydłowy Giannis Antetokounmpo zdobył 42 punkty i trafił do kosza na 44,3 sekundy przed końcem meczu. To przesądziło o zwycięstwie Bucks. Goście w końcówce zaprezentowali strzelecką kanonadę, ale nie zmieniło to już wyniku. Oba zespoły przez całe spotkanie nie mogły złapać właściwego rytmu gry. Kwarty wygrywały na przemian i licząc od drugiej czyniły to dość wyraźnie.

Znam moje mocne strony i gdy tego się trzymam to wiem, że z zespołem jesteśmy na dobrej drodze - skwitował Antetokounmpo, który do swoich statystyk dodał 12 zbiórek i osiem asyst.

Zwycięstwo gospodarzy nie było pewne praktycznie do finałowej syreny. Przy stanie 103:100 Marcus Smart był faulowany. Sędziowie uznali, że przewinienie nie zostało popełnione przy próbie rzutu. Dlatego przyznali tylko dwa rzuty wolne. Rozgrywający Celtics wykorzystał pierwszą próbę, a za drugim razem celowo rzucił piłkę o tablicę. Jego rzut po zbiórce okazał się niecelny, podobnie jak dwie dobitki jego kolegów. Kolejna z prób - Ala Horforda trafiła do kosza, ale arbitrzy uznali, że nastąpiło to już po czasie i punktów nie zaliczyli. W ekipie goście Jaylen Brown zdobył 27 pkt i 12 zbiórek.

Bucks w play-off Konferencji Wschodnie prowadzą 2-1 i kolejny mecz rozegrają we wtorek we własnej hali.

Warriors rozgromili Grizzlies

Na Zachodzie Stephen Curry, Jordan Poole i Klay Thompson wspólnie zapracowali na 78 pkt. A kongijski skrzydłowy Jonathan Kuminga, który w wieku 19 lat został najmłodszym graczem w historii NBA, rozpoczynającym mecz play-off w podstawowym składzie, dodał 18 pkt. Walnie to pomogło w okazałym zwycięstwie Golden State Warriors 142:112 nad Memphis Grizzlies.

"Wojownicy" w San Francisco rozpędzali się powoli, nawet przegrali pierwszą kwartę dwoma punktami. Później ich kibice mieli duże powody do zadowolenia. Nic dziwnego, gdyż Warriors zanotowali 63,1 procentową skuteczność rzutów z gry i 53,1 skuteczność w próbach zza linii 7,24 m.

Wśród pokonanych jedynie Ja Morant nie zawiódł - 34 pkt.

Zespół Golden State w rywalizacji play-off prowadzi 2-1 i we wtorek ponownie będzie gospodarzem spotkania.