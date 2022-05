Długo czekaliśmy z powołaniami, bo do ostatniej chwili nie wiedzieliśmy czy Uniwersjada w Chinach się odbędzie. Skład po raz kolejny został odmłodzony i szansę dostaną zawodniczki, które pokazały się z dobrej strony w trakcie minionego sezonu. Starałem się również, aby kręgosłup zespołu został zachowany, ponieważ to on będzie ważny w kontekście listopadowych kwalifikacji. Dla nas każdy sparing z zespołem wyżej notowanym jest na wagę złota i chcielibyśmy żeby praca wykonana w lecie zaprocentowała już w najbliższej przyszłości - powiedział Kovacik cytowany na stronie PZKosz.

Reklama

W gronie powołanych znalazły się debiutantki, m.in.: 20-letnia Aleksandra Pszczolarska (w ub. sezonie Energa Toruń), 21-letnie Wiktoria Keller (PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wielkopolski), Julia Bazan i Julia Piestrzyńska (obydwie GTK Gdynia), czy 22-letnia Aleksandra Zięmborska (BC Polkowice).

Nie zabrakło doświadczonych zawodniczek, m.in. mistrzyń Polski z BC Polkowice - Weroniki Gajdy i Weroniki Telengi, czy Agnieszki Skobel (niemiecki Rutronik Stars Keltern), ale jest mało prawdopodobne, by brały udział w całych letnich przygotowaniach, bo Kovacik stawia na młodzież.

Reklama

Sztab szkoleniowy, w którym są Słowak Martin Pospisil i trener BC Polkowice Karol Kowalewski, 13 maja zawęzi skład do 16 zawodniczek. Pod koniec maja kadra spotka się na pierwszym zgrupowaniu w Krakowie (27 maja - 2 czerwca). Kolejnym etapem przygotowań będą treningi we Wrocławiu (5-12 czerwca), a następnie gry kontrolne w Grecji pod koniec czerwca (13-17), m.in. z mistrzyniami Europy Serbkami, rozpoczynające przygotowania do wrześniowych MŚ w Australii.

Reklama

Kovacik, który w minionym sezonie zdołał utrzymać GTK Gliwice w ekstraklasie koszykarzy, będzie łączył prowadzenie biało-czerwonych z pracą w klubie. GTK poinformował w niedzielę, że słowacki szkoleniowiec pozostanie w Gliwicach w sezonie 2022/23.