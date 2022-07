Utah!!! Byłem zwykłym chłopakiem z Francji, kiedy dziewięć lat temu przyjechałem tutaj, ale zostałem dobrze przyjęty i byłem wspierany od pierwszego dnia. Utah i jego mieszkańcy pozostaną na zawsze w moim sercu - napisał 30-letni Gobert, wicemistrz olimpijski z Tokio, najlepszy obrońca ligi NBA w latach 2018, 2019 i 2021.

Według stacji ESPN, Francuz trafi do Minnesoty w zamian za pięciu graczy (Malik Beasley, Patrick Beverley, Walker Kessler, Jarred Vanderbilt i Leandro Bolmaro) oraz za prawo do wyboru w pierwszej rundzie draftu w latach 2023, 2025, 2027 i 2029, co pozwoli drużynie pozyskać najlepszych młodych zawodników.

W ostatnim sezonie "Gobzilla" był najlepiej zbierającym piłki w całej lidze, ze średnią 14,7 zbiórek w meczu, a ponadto zdobywał średnio 15,6 pkt. Z drużyną z Salt Lake City nie osiągnął jednak sukcesów. W sześciu ostatnich sezonach "Jazzmani" awansowali do play-off, ale nie byli w stanie przejść drugiej rundy. W ostatnich rozgrywkach odpadli już w pierwszej, wyeliminowani przez Dallas Mavericks.

Gobert jest jednym z najlepiej zarabiającym francuskich sportowców. W grudniu 2020 roku podpisał z Utah Jazz jeden z najwyższych kontraktów w historii NBA - wartości 205 milionów dolarów za pięć lat gry.