Jak przekazał organizujący licytację dom aukcyjny Sotheby's, oferty można składać od 6 do 14 września, a cena powinna oscylować wokół 3-5 mln dolarów.

Jordan i jego Chicago Bulls wygrali finał NBA w 1998 roku z Utah Jazz 4-2. To był szósty i ostatni mistrzowski tytuł słynnego wirtuoza basketu występującego z numerem 23.

Do tej pory za najwyżej wylicytowaną w historii koszulkę należącą do koszykarza uważana jest ta, w której w NBA w sezonie 1996/97 debiutował Kobe Bryant. Trykot z autografem nieżyjącego już zawodnika Los Angeles Lakers został sprzedany w zeszłym roku za 3,69 mln dolarów.

Najdroższa do tej pory koszulka sportowa sprzedana na aukcji należała do Diego Maradony. Był to strój, w którym argentyński piłkarz zdobył gola "ręką Boga" w ćwierćfinale mistrzostw świata w 1986 roku z Anglią. W maju jej nowy właściciel musiał wyłożyć 7,1 mln funtów (9,3 mln dol.), a licytacją także zajmowała się firma Sotheby's.