Koszykarze USA potrzebowali w niedzielę wygranej w grupie C turnieju FIBA AmeriCup, aby przedłużyć szanse na awans do turnieju olimpijskiego w Paryżu. Byli na dobrej drodze, aby cel osiągnąć. Do przerwy prowadzili z Wenezuelą 48:21. Wszystko zastopował... padający deszcz.

Turniej rozgrywany jest w brazylijskim Recife. Ulewny deszcz spowodował wielokrotne przecieki w Geraldo Magalhaes Sports Gymnasium, co skłoniło organizatorów do przełożenia spotkania na wtorek. Obiekt może pomieścić 15 tys. widzów i został oddany do użytku w roku 1970. Reklama Amerykanie przegrali swój pierwszy mecz w grupie, z Meksykiem 67:73. Każda kolejna porażka ich awans do ćwierćfinałów turnieju postawiłaby pod znakiem zapytania. Wenezuela i USA mają zaplanowane na poniedziałek ostatnie mecze fazy grupowej. Sensacja! Koszykarze z Meksyku pokonali USA w kwalifikacjach olimpijskich Zobacz również W AmeriCup występuje 12 drużyn, podzielonych na trzy grupy po cztery ekipy. Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy mają zagwarantowane miejsca w ćwierćfinale, a także dwie z trzech drużyn zajmujących trzecie miejsce. Występująca w tym turnieju reprezentacja USA złożona jest z koszykarzy głównie wywodzących się z zespołów G League, w której gra wielu zawodników przed draftem do NBA lub ci, z których na razie zrezygnowano, oraz drużyn europejskich.